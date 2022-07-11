МАУ и SkyUp работают за пределами Украины с ITAKA и Wizz Air

Украинские авиакомпании МАУ и SkyUp до начала войны являлись ведущими авиаперевозчиками, их услугами пользовались не только украинцы. Впрочем, сейчас небо Украины закрыто для полетов, поэтому они продолжают работу за пределами нашей страны.

МАУ сотрудничает с польским туроператором ITAKA

Так, самый крупный польский туроператор ITAKA подписал контракт с украинской авиакомпанией МАУ на проведение летних рейсов. В чартерной программе задействован Boeing 737-900 UR-PSL, который будет базироваться в аэропорту Катовице.

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Благодаря подписанному контракту с МАУ мы смогли реорганизовать сеть стыковок и имеем возможность вводить дополнительные рейсы, что неизменно важно в свете стремительно растущего спроса на вылеты в основной сезон.

– говорится в пресс-релизе ITAKA Travel.

В рамках сотрудничества с компанией ITAKA планируются ежедневные рейсы МАУ как из базового аэропорта, так и других городов Польши. Воздушное судно МАУ обеспечит сообщение на ряде европейских туристических направлений, в частности:

Катовите – Малага

Катовице – Арресифе

Варшава – Арресифе

Катовице – Анталия

Жешув – Анталия

Катовице – Тенерифе

Катовице – Тирана

Катовице – Лас-Пальмас

Варшава – Лас-Пальмас

Катовите – Марса-Алам

Краков – Тирана

Катовице – Джерба

SkyUp выполняет рейсы для WizzAir

Один из самолетов по флоту украинской авиакомпании SkyUp Airlines, а именно Boeing 737-800, передали в мокрый лизинг венгерскому лоукостеру Wizz Air.

Известно, что воздушное судно с 18 февраля по 22 июня находилось на хранении в аэропорту Белграда (Сербия). Сеть известного европейского лоукостера он начал обслуживать с 29 июня. В настоящее время самолет Boeing 737-800 базируется в аэропорту столицы Болгарии, Софии.

Так, на сегодняшний день три самолета Boeing 737-800 SkyUp работают на Corendon Airlines Europe, два – на Smartwings и по одному – на Wizz Air, Tailwind Airlines и Freebird Airlines.

При этом один B737-800 перевозчика совсем не выполняет перелеты и находится в одном из аэропортов Украины. Также во флоте компании остаются два Boeing 737-700, стоящие в Яссах (Румыния) и Варне (Болгария).