В Малопольше будут вакцинировать людей в торговом центре
Источник:Radio Kraków
В ТЦ Galeria Bronowice начали делать прививки от COVID-19 жителям Польши. Это первый в Малопольском воеводстве пункт вакцинации, работающий в торговом центре.
Вакцинироваться в ТЦ Galeria Bronowice могут все желающие. Предварительная регистрация для этого не нужна.
Узнайте также Как защититься от интернет-мошенников: рекомендации от основателя финансового сервиса
Что известно о новом пункте вакцинации
В упомянутом торговом центре можно получить как первую, так и вторую дозу вакцины.
Для посетителей доступны следующие препараты:
- Pfizer;
- Moderna;
- Johnson&Johnson.
Если человек получит первую дозу вакцины Pfizer, то за второй сможет прийти в ТЦ через 21 день. Если посетитель впервые вакцинируется препаратом Moderna, то вторая порция будет доступна не ранее, чем через 28 дней. Тем, кто делает прививки Johnson&Johnson, достаточно одного укола.
Перед получением прививки нужно заполнить некоторые документы. Это делается на месте за несколько минут. На основании заполненных данных врачи решают, какой препарат нужен клиенту.
Вакцинироваться против COVID-19 в ТЦ Galeria Bronowice могут даже дети от 12 лет. Им предлагают вакцину от Pfizer.
За работу пункта вакцинации отвечает медицинский центр UNIMED Kraków.Напоминаем, что владельцы Карты поляка могут получить вакцину в Польше без дополнительных требований. Такие привилегии эмигрантам предоставляют с целью эффективного использования ввезенных в страну вакцин.
Всего в Польше уже 39,3% населения прошли полную вакцинацию против SARSr-CoV. Уже было введено 31,3 миллиона доз вакцин.