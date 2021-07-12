В Малопольше будут вакцинировать людей в торговом центре

В ТЦ Galeria Bronowice начали делать прививки от COVID-19 жителям Польши. Это первый в Малопольском воеводстве пункт вакцинации, работающий в торговом центре.

Вакцинироваться в ТЦ Galeria Bronowice могут все желающие. Предварительная регистрация для этого не нужна.

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Что известно о новом пункте вакцинации

В упомянутом торговом центре можно получить как первую, так и вторую дозу вакцины.

Для посетителей доступны следующие препараты:

Pfizer;

Moderna;

Johnson&Johnson.

Если человек получит первую дозу вакцины Pfizer, то за второй сможет прийти в ТЦ через 21 день. Если посетитель впервые вакцинируется препаратом Moderna, то вторая порция будет доступна не ранее, чем через 28 дней. Тем, кто делает прививки Johnson&Johnson, достаточно одного укола.

Перед получением прививки нужно заполнить некоторые документы. Это делается на месте за несколько минут. На основании заполненных данных врачи решают, какой препарат нужен клиенту.

Вакцинироваться против COVID-19 в ТЦ Galeria Bronowice могут даже дети от 12 лет. Им предлагают вакцину от Pfizer.

За работу пункта вакцинации отвечает медицинский центр UNIMED Kraków.