Ученые предлагают поднять Мальдивы над уровнем моря: для чего это нужно
Источник:Eco-Business
Ученые выдвинули предложение поднять над уровнем моря Мальдивы примерно на 6 метров. Это нужно для того, чтобы защитить их от возможных подтоплений из-за непрерывного таяния ледниковых масс.
Мальдивы нужно поднять на 6 метров над уровнем моря
По мнению ученых из Университета Восточной Англии, это поможет спасти Мальдивы от цунами и затоплений. Сейчас около 80% островов всего на метр над морем – это делает их особенно уязвимыми к климатическим проблемам.
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Поднять Мальдивы помогут насыпи и возведение на архипелаге новых островов. Государство не сможет обойтись без такой реконструкции, как считают учёные.
Для того чтобы поднять каждые 100 гектаров островов, нужно инвестировать не менее 8 миллионов долларов. Мальдивы насчитывают 1 196 островов, общая площадь которых составляет около 297 квадратных километров.
Конечно, эти острова будут выглядеть совсем не так, как красивые острова с пляжами, которые мы видим в туристических брошюрах. Они были бы очень городскими со многими высотными домами, как это видно в Мале сегодня,
— говорится в пресс-релизе Университета Восточной Англии.
С точки зрения применения подхода основным необходимым ресурсом является песок, легко доступный на Мальдивах. По словам одного из ученых, предложенный подход будет самым эффективным с самым медленным повышением уровня моря, связанным с сильной стабилизацией климата.
Заметим, на Мальдивах уже был создан новый остров, который назвали Хулхумале. Он выстроен из морского песка.
Подобные меры понадобятся не только Мальдивам
Авторы исследования говорят, что такие меры уже совсем скоро понадобятся:
- Маршалловым островам,
- Тувалу,
- Кирибате и другим островным государствам, которые находятся под угрозой исчезновения.