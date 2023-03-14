Мальдивы нужно поднять на 6 метров над уровнем моря

По мнению ученых из Университета Восточной Англии, это поможет спасти Мальдивы от цунами и затоплений. Сейчас около 80% островов всего на метр над морем – это делает их особенно уязвимыми к климатическим проблемам.

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Поднять Мальдивы помогут насыпи и возведение на архипелаге новых островов. Государство не сможет обойтись без такой реконструкции, как считают учёные.

Для того чтобы поднять каждые 100 гектаров островов, нужно инвестировать не менее 8 миллионов долларов. Мальдивы насчитывают 1 196 островов, общая площадь которых составляет около 297 квадратных километров.

Конечно, эти острова будут выглядеть совсем не так, как красивые острова с пляжами, которые мы видим в туристических брошюрах. Они были бы очень городскими со многими высотными домами, как это видно в Мале сегодня,

— говорится в пресс-релизе Университета Восточной Англии.

С точки зрения применения подхода основным необходимым ресурсом является песок, легко доступный на Мальдивах. По словам одного из ученых, предложенный подход будет самым эффективным с самым медленным повышением уровня моря, связанным с сильной стабилизацией климата.

Заметим, на Мальдивах уже был создан новый остров, который назвали Хулхумале. Он выстроен из морского песка.



Хулхумале / Фото Wikipedia

Подобные меры понадобятся не только Мальдивам

Авторы исследования говорят, что такие меры уже совсем скоро понадобятся: