Как в кино: в Италии поймали самого разыскиваемого мафиози страны

В Италии 14 февраля задержали одного из самых разыскиваемых мафиози в стране. 55-летний Фоджа Винченцо Фратепьетро скрывался более года.

Фратепьетро задержали в День Святого Валентина. Это произошло в городе Каравиньо, провинция Бриндизи. Чтобы поймать мафиози, провели масштабную операцию.

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Ее координировало местное управление по борьбе с мафией (DDA) из итальянского города Бари. Фратепьетро вошел в историю итальянской мафии как "Энцо – липкий гипс".

Ордер на арест Фратепьетро выдали еще в марте 2023 года. Это произошло по делу, которое назвали "Коктейль". Его деталей пока не раскрывают. Отмечают, что Фратепьетро также был причастен к операции "Конец игры".

В Эквадоре из тюрьмы сбежал лидер мафии

Адольфо Масияс Вильямар "Фито" – лидер крупнейшей мафиозной группировки "Лос Чонерос" – сбежал из тюрьмы в Эквадоре. Из-за этого на территории страны объявили чрезвычайное положение. В Эквадоре ввели комендантский час, а также – запретили массовые собрания. Страна сейчас страдает от мафии.

Как только появилась новость, в Эквадоре начались массовые беспорядки. В частности, неизвестные вооруженные люди массово захватывают заложников. Впоследствии стало известно, что бандиты ворвались на территорию университета Гуаякиля. Студентов и преподавателей захватили в заложники.