7000 Санта-Клаусов: в Мадриде состоялся масштабный благотворительный забег

В столице Испании организовали 12-й по счету забег Санта-Клаусов. Тысячи участников в тематических костюмах бежали ради благотворительной цели.

Мероприятие собрало около 7 000 человек и выглядело очень эффектно. Взрослые его участники были одеты в костюмы Санта-Клаусов, а младшие – его эльфов.

Читайте также Рождественскую ярмарку в Кракове назвали лучшей в Европе: что там особенного

Тысячи Сант пробежали по центру Мадрида

Испанцы в образе Санты пробежали 4 километра для благотворительной поддержки Красного Креста и его проекта по профессиональной подготовке молодежи, которая находится под угрозой социальной изоляции. Забег стартовал и финишировал на проспекте у площади Колумба. Всё происходило в праздничной атмосфере.

Благотворительный забег в столице Испании / Фото CHEMA MOYA (EFE)

Участники бежали целыми семьями. В последнее время в Европе становится все более популярной тенденция связывать рождественское веселье с благотворительными делами.

К слову, Санта-Клауса в Испании называют Папа Ноэль. Этот добрый сказочный дедушка приносит маленьким испанцам подарки на Рождество и оставляет их под елкой, на камине или на окне.

В Бельгии можно оставить в рождественское желание на елке

Жители Брюгге могут загадать желание и оставить его на специальной елке в центре города. Власть пересмотрит их, а некоторые – выполнит. Рождественские желания жителей города и туристов принимают до 7 января 2024 года.

На главной площади Де Бург появилась целая роща из 30 елок, на которых собирают желания в Брюгге. Такие мероприятия проводятся в городе уже третий год подряд. В этом году елочную "Рощу желаний" (Wensbomenbosje) сделали более современной: на рождественских украшениях появились QR-коды. Желающие могут разместить свои желания в сети и транслировать их на специальный экран.

Городские власти Брюгге впоследствии пересмотрят все желания и реализуют те, которые будут самыми полезными для города.