7000 Санта-Клаусов: в Мадриде состоялся масштабный благотворительный забег
Источник:ABC
В столице Испании организовали 12-й по счету забег Санта-Клаусов. Тысячи участников в тематических костюмах бежали ради благотворительной цели.
Мероприятие собрало около 7 000 человек и выглядело очень эффектно. Взрослые его участники были одеты в костюмы Санта-Клаусов, а младшие – его эльфов.
Читайте также Рождественскую ярмарку в Кракове назвали лучшей в Европе: что там особенного
Тысячи Сант пробежали по центру Мадрида
Испанцы в образе Санты пробежали 4 километра для благотворительной поддержки Красного Креста и его проекта по профессиональной подготовке молодежи, которая находится под угрозой социальной изоляции. Забег стартовал и финишировал на проспекте у площади Колумба. Всё происходило в праздничной атмосфере.
Благотворительный забег в столице Испании / Фото CHEMA MOYA (EFE)
Участники бежали целыми семьями. В последнее время в Европе становится все более популярной тенденция связывать рождественское веселье с благотворительными делами.
К слову, Санта-Клауса в Испании называют Папа Ноэль. Этот добрый сказочный дедушка приносит маленьким испанцам подарки на Рождество и оставляет их под елкой, на камине или на окне.
В Бельгии можно оставить в рождественское желание на елке
Жители Брюгге могут загадать желание и оставить его на специальной елке в центре города. Власть пересмотрит их, а некоторые – выполнит. Рождественские желания жителей города и туристов принимают до 7 января 2024 года.
На главной площади Де Бург появилась целая роща из 30 елок, на которых собирают желания в Брюгге. Такие мероприятия проводятся в городе уже третий год подряд. В этом году елочную "Рощу желаний" (Wensbomenbosje) сделали более современной: на рождественских украшениях появились QR-коды. Желающие могут разместить свои желания в сети и транслировать их на специальный экран.
Городские власти Брюгге впоследствии пересмотрят все желания и реализуют те, которые будут самыми полезными для города.