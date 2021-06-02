Львовянки устроили фотосессию для всемирно известной модели: роскошные фото из Нью-Йорка

Мария Гражина Чаплин и Анна-Мария ля Жермен стали продюсерами уникальной фэшн-съемки для мирового глянцевого издания. Львовянки сотрудничали с моделью Коко Рошо и немецким фотографом Эллен фон Унверт.

Знаковая коллаборация для Марии Гражины Чаплин, основательницы World Influencers and Bloggers Awards, и Анны-Марии ля Жермен состоялась 1 июня. Львовянки устроили модную фотосессию в Нью-Йорке.

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Модель Коко Роша / Фото Эллен фон Унверт

Продюсери смогли воплотить свои творческие идеи и организовали фотосессию с известним современным фотографом Элленой фон Унверт. Главной героиней в этой съемке стала одна из первых диджитал-супермоделей Коко Роша, хорошо известна по рекламным съемкам для знаменитых брендов одежды и глянцев.

Коко Роша и Эллен фон Унверт, по моему мнению, – выдающиеся личности в мире моды, которые благодаря своим талантам и активной деятельности в мире диджитал заслуживают звания Influencers Icons,

– комментирует продюсер.

Модель Коко Роша / Фото Эллен фон Унверт

Где происходила фотосессия

Съемки этой коллаборации состоялись в американском отеле The Beekman, также известном как нью-йоркская штаб-квартира, которую ассоциируют с влиятельными культурными деятелями в истории. Интерьер отеля в тандеме с концепцией кубинских мотивов стал хорошим фоном для фотосессии. Стилистом знаковой съемки выступил Филипп Утер.



Модель Коко Роша / Фото Эллен фон Унверт

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