Популярная авиакомпания возвращается в Молдову: куда смогут полететь украинцы

С начала полномасштабного вторжения России в Украине не работают аэропорты. Часто украинцы пользуются услугами аэропорта Молдовы. Для них есть хорошая новость: в страну возвращается авиакомпания Lufthansa.

Возвращение Lufthansa запланировали на апрель 2024 года. Первый рейс анонсировали на 29 апреля.

Обратите внимание В частности, из Варшавы: Ryanair отменяет ряд рейсов

Говорится о рейсе Кишинев – Франкфурт. Его будут осуществлять 5 раз в неделю.

Для этого рейса Lufthansa использует такие самолеты:

Airbus A319 (138 мест);

CRJ 900 (90 мест).

Какой бонус такого возвращения

Чтобы украинцам было легче добираться в Молдову, из Одессы в Кишинев запустили специальный трансфер. На дорогу нужно выделить 4 часа. В частности, в это время учтено прохождение границы.

Отмечают, что возвращение Lufthansa в Кишинев имеет еще один существенный бонус. Именно во Франкфурте расположена крупнейшая база авиакомпании. Там украинцы могут сделать пересадку на другие рейсы Lufthansa или партнеров авиакомпании, чтобы полететь в США, страны Азии или Африки.

Сейчас львиную долю полетов из Кишинева выполняет авиакомпания Turkish Airlines. Так украинцы могут улететь в Стамбул и в местном аэропорту пересесть на другие рейсы. Уже весной 2024 года Turkish Airlines планирует увеличить количество рейсов из Кишинева в Стамбул до 24 еженедельно.