Популярная авиакомпания возвращается в Молдову: куда смогут полететь украинцы
Источник:Avianews.com
С начала полномасштабного вторжения России в Украине не работают аэропорты. Часто украинцы пользуются услугами аэропорта Молдовы. Для них есть хорошая новость: в страну возвращается авиакомпания Lufthansa.
Возвращение Lufthansa запланировали на апрель 2024 года. Первый рейс анонсировали на 29 апреля.
Обратите внимание В частности, из Варшавы: Ryanair отменяет ряд рейсов
Говорится о рейсе Кишинев – Франкфурт. Его будут осуществлять 5 раз в неделю.
Для этого рейса Lufthansa использует такие самолеты:
- Airbus A319 (138 мест);
- CRJ 900 (90 мест).
Какой бонус такого возвращения
Отмечают, что возвращение Lufthansa в Кишинев имеет еще один существенный бонус. Именно во Франкфурте расположена крупнейшая база авиакомпании. Там украинцы могут сделать пересадку на другие рейсы Lufthansa или партнеров авиакомпании, чтобы полететь в США, страны Азии или Африки.
Сейчас львиную долю полетов из Кишинева выполняет авиакомпания Turkish Airlines. Так украинцы могут улететь в Стамбул и в местном аэропорту пересесть на другие рейсы. Уже весной 2024 года Turkish Airlines планирует увеличить количество рейсов из Кишинева в Стамбул до 24 еженедельно.