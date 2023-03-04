Lufthansa установит каюты для семейных пар в самолетах: как они будут выглядеть
Источник:Avianews.com
Крупнейшая немецкая авиакомпания Lufthansa введет каюты для семейных пар на самолетах, выполняющих дальнемагистральные рейсы. Новая услуга под названием Suite Plus будет доступна только пассажирам первого класса.
Lufthansa установит каюты для семейных пар в самолетах
Впервые он появится в 2024 году на новых авиалайнерах Airbus A350. Позже обновленный первый класс установят в другие самолеты. Boeing 787-9, Boeing 777-9 и Boeing 747-8.
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В семейной каюте смогут путешествовать два человека. Это может быть как два взрослых, так и взрослые с ребенком.
Каюта будет отделена от прохода перегородкой к потолку и будет иметь два кресла с шириной в один метр каждое. В ночное время эти кресла могут трансформироваться в полноценную горизонтальную 2-спальную кровать.
Пассажиры, путешествующие одни, смогут заказать каюту меньшего размера, которая рассчитана на одного человека.
В настоящее время бронирование билетов в обновленный первый класс недоступно. По идее, что они не будут дешевле, чем путешествие в салонах старого образца. Теперь перелет первым классом Lufthansa, например, из Франкфурта в Нью-Йорк обойдутся в 7 400 евро на одного пассажира в обе стороны при покупке билета за месяц до вылета.