Где делают самые вкусные коктейли: названы лучшие бары мира в 2023 году

Знаменитый международный рейтинг The Worlds 50 Best Bars объявил 50 лучших баров мира в 2023 году. 17 октября в Сингапуре прошла церемония награждения.

Справка: The World's 50 Best Bars – это ежегодная премия, отмечающая лучшие бары мира с 2009 года. В 2021 году рейтинг во второй раз подряд возглавил лондонский Connaught Bar, а в 2022-м – бар Paradiso в Барселоне, который в 2021 году занял третье место.

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Лучшим баром мира в 2023-м назвали Sips в Барселоне

Победителем стал бар SIPS в Барселоне. Это первая победа заведения, которое основали два года назад.

В Sips понимают, что напитки могут быть серьезными, а подача – необязательно,

– говорят жюри.

Второе место занял нью-йоркский бар Double Chicken Please, одновременно ставший Лучшим баром Северной Америки. Третье место за баром Handshake Speakeasy спрятанным в модном районе Колония-Хуарес в столице Мексики Мехико.

Лучшим баром мира в 2023-м назвали Sips в Барселоне / Фото diffordsguide.com

Всего в первой десятке оказались два бара из Барселоны, два бара из Мехико, два бара из Лондона. Также, чтобы угоститься одними из лучших коктейлей мира, стоит посетить Париж, Нью-Йорк, Картахен и Осло.

Десятка "лучших" получилась такой:

Sips (Барселона, Испания), Double Chicken Please (Нью-Йорк, США), Handshake Speakeasy (Мехико, Мексика), Paradiso (Барселона, Испания), Connaught Bar (Лондон, Великобритания), Little Red Door (Париж, Франция), Licorería Limantour (Мехико, Мексика), Tayēr + Elementary (Лондон, Великобритания), Alquímico (Картагена, Колумбия), Химкок (Осло, Норвегия).

Рейтинг составили на основе голосов 680 членов жюри, разделенных пополам по половому признаку. Церемонию награждения впервые в истории награды провели в Азии. В 2022 году The World's Best Bars также впервые провели не в Лондоне, а в другом городе – Барселоне.

Полный список 50 лучших баров мира можно просмотреть по ссылке, а расширенный перечень из 100 баров – здесь.