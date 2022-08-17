11 польских университетов попали в рейтинг лучших вузов мира

Высшее образование в Польше имеет заслуженно высокую репутацию, а местные вузы уже несколько лет оказываются в престижных рейтингах мира. Какие же польские университеты попали в список лучших в 2022 году, читайте дальше.

Университет Цзяо Тонг (Jiao Tong) в Шанхае опубликовал академический рейтинг мировых университетов (ARWU), также известный как Шанхайский список. Он считается одним из самых престижных. Так, в этом списке среди 1000 лучших вузов мира есть 11 польских.

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Что известно об ARWU

Рейтинг лучших университетов мира – Academic Ranking of World Universities (ARWU) – также известен как Шанхайский список, впервые опубликованный в 2003 году Шанхайским университетом Цзяо Тонг. Shanghai Ranking Consultancy готовит его с 2009 года.

Какие университеты Польши оказались в рейтинге лучших вузов

Наивысшую позицию заняли Ягеллонский университет в Кракове и Варшавский университет. Они попали в пятую сотню – с 401 по 500 место. Заметим, что точные места вузов в рейтинге присваиваются только для ТОП-100.

В дополнительный список, включающий еще пол тысячи университетов – от 501 до 1000 – вошли следующие польские вузы:

Горно-металлургическая академия в Кракове (с 701 по 800 место);

Варшавский медицинский университет (с 701 по 800 место);

Гданьская политехника (с 801 по 900 место);

Варшавский университет естественных наук (с 801 по 900 место);

Вроцлавский медицинский университет (с 801 по 900 место);

Университет им. Адама Мицкевича в Познани (с 901 по 1000 место);

Варшавская политехника (с 901 по 1000 место);

Вроцлавский университет науки и техники (с 901 по 1000 место).

Варшавский университет вошел в список 100 лучших вузов мира в категории "Физика". В этом году он в нем занимает позицию с 51 по 75, и это – самое высокое место среди всех польских вузов в разных категориях.

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