Релакс и оздоровление: ТОП-3 страны Европы с лучшими спа

Туристы все чаще обращают внимание на оздоровительные поездки. Особенно спрос на такие путешествия вырос после пандемии: люди готовы сконцентрироваться на своем здоровье и хорошем самочувствии. Совместить приятное с полезным можно в лучших европейских спа.

В будущем оздоровительный туризм будет становиться еще популярнее – ожидается рост спроса на 21% ежегодно. Современные путешественники ориентируются на омоложение, профилактику и релаксацию. Поэтому пока лучшие спа-курорты Европы не слишком переполнены туристами, предлагаем вам ТОП-3 страны с прекрасными оздоровительными услугами.

Читайте также: Лучше, чем вы думали: 6 недооцененных городов Европы для бюджетного летнего путешествия

Где в Европе лучшие спа

Венгрия

Здесь можно посетить более 100 купален и курортов, особенностью которых являются высококонцентрированные минеральные воды. Только в Будапеште работает множество термальных купален. Чрезвычайно популярны – купальни Геллерт – они привлекают путешественников уже больше века. Оздоровиться здесь можно в роскошной атмосфере: крытые термальные бассейны, украшенные красочными фресками. Гости купален Геллерт могут наслаждаться естественным солнечным светом через фирменное окно спа-центра в главном бассейне.

Купальни Сечени в Будапеште / Фото Pixabay

Купальни Сечени – это шумное и людное место для туристов. Здесь широкий выбор крытых и открытых бассейнов. А в старинных купальнях Радаш есть 400-летний турецкий бассейн, окруженный османскими каменными арками и мозаичным световым окном. Здесь также предлагают отдых в шести других ваннах: есть и горячие, и холодные.

Для тех, кто хочет выехать за пределы Будапешта в спокойную венгерскую сельскую местность, здесь также найдется несколько достойных вариантов спа. За два часа на авто от столицы расположилось уникальное термальное озеро Хевиз – второе по величине в мире. Геотермальные течения постоянно циркулируют, поэтому воды Хевиза полностью обновляются каждые несколько дней.

Термальное озеро Хевиз / Фото Pixabay

Если вы ищете сервис и качественный массаж, выберите спа-центр Spirit Hotel Thermal. Он расположен между четырьмя геотермальными озерами в городе Шарвар. Комплекс имеет 22 бассейна. После купания в горячих источниках попробуйте травяные массажи, кислородную терапию или сауну.

Италия

Из пейзажного бассейна озера Гарда открывается один из самых лучших видов в Италии. И кажется, что здесь все такое "итальянское", но это не совсем так. Путешественники могут быть удивлены, но на озере Гарда предлагают оздоровительные процедуры в восточном стиле: от искусства тай-цзы и медитации до иглоукалывания и массажа лица гуа-ша.

Гости всемирно известного спа-центра Preidlhof Spa на юге Италии могут насладиться купанием в диком лесу, паровыми банями и соляными комнатами. Для тех, кто хочет очистить тело и разум, Preidlhof предлагает разнообразные занятия йогой, медитации и занятия по технике дыхания.

Роскошный курорт среди природных ландшафтов / Фото Preidlhof Luxury DolceVita Resort

За час езды от Рима вас ждет центр Palazzo Fiuggi, сочетающий свою давнюю историю оздоровления с современной западной медициной и правильным питанием. Новейшие программы лечения здесь переплелись с традиционными: от римских бань до сеансов звуковой терапии.

Если вы ищете что-то более сдержанное, Saturnia Hot Springs в Тоскане может подойти лучше всего. Многоярусные бассейны голубой воды опускаются каскадом, объятые паром. Выглядит очень эстетично. Визит в такие серные бассейны очень полезен для здоровья.

Каскадные бассейны в Тоскане / Фото Unsplash

Исландия

Легендарная Голубая лагуна Исландии, наверное, знакома вам из соцсетей. Но страна может предложить даже большее: здесь есть и другие геотермальные курорты мирового класса.

К примеру, Sky Lagoon, который известен своими потрясающими видами на океан. Здесь смесь из горячей лечебной воды и впечатляющих пейзажей. И еще один плюс – удобное расположение неподалеку от Рейкьявика.

Термальные воды Исландии / Фото skylagoon.com

Еще одна интересная локация – геотермальные морские ванны на склоне скалы над заливом Скьялфанди. Здесь соленая морская вода. Ее лечебными свойствами можно наслаждаться, наблюдая за китами и Северным сиянием.

Также можно посетить The Forest Lagoon с двумя гигантскими геотермальными бассейнами, спрятанными среди пышного леса. Туристы могут насладиться барами в воде, сауной и тихими комнатами для медитации среди сосен. А особый бонус – незабываемый вид на фьорд Эйяфьордюр.

Релакс с видом на фьорды / Фото The Forest Lagoon

Отдых с пользой для здоровья имеет особый шарм. После возвращения из такого отпуска ощущается полная перезагрузка. Вы поблагодарите себя за время, проведенное в лучших спа Европы и обязательно захотите посетить такие центры еще раз. Возможно, это станет неким ритуалом. Стоит только попробовать.