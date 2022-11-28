Відвідування сауни чи лазні в холодну пору – це чудова нагода не лише гарно провести час, а й зігрітися після прогулянки різдвяними ярмарками Праги. У чеській столиці є багато саун, ми ж підібрали п'ять місць для любителів подібного відпочинку.

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Сауни комплексу Vltava

Це громадська сауна, яка вміщає понад 100 осіб. Розташована вона на Подолі – прямо на березі Влтави з панорамним видом на природу. Вхід на весь день обійдеться у 449 крон, а за перебування в сауні 2 години доведеться заплатити 379 крон. Відкрита вона з понеділка до неділі з 12:00 до 23:00.

Сауна на березі Влтави / Фото praguemorning

Сауна Central

Перевага цієї сауни в тому, що її можна знайти в самому серці Праги. Щоправда, простору в Central не так багато, але він використаний з розумом. Ви зможете розслабитися в декількох саунах. На вибір є трав'яна, фінська, інфрачервона та церемоніальна сауна. Є також парна та джакузі. Вартість – 335 крон за 90 хвилин, 475 крон на весь день. Відкрито з 13:00 до 22:30.

Aquapalace Praha

Як відомо, Aquapalace Praha – це не лише найбільший аквапарк у Чехії, а ще й рай для любителів тепла. Тут є величезний СПА комплекс із 14 різними видами сауни (класичні фінські сауни, римська лазня, дитяча сауна) з температурою від 60 градусів за Цельсієм до 110 градусів. Крім саун тут є басейн, ароматичні душі та, зрозуміло, величезний комплекс СПА-процедур. Відвідати це задоволення коштує 315 крон за годину, 819 крон за цілий день. Відкрита сауна щодня з 10:00 до 23:00.

Beer Spa

Куди ж без тематичних саун в країні, яка серед іншого, славиться своїм пивом – пивні сауни. Розташовані вони центрі Праги та пропонують окремі кімнати для відпочинку. Тут можна не тільки попітніти, а й розслабитись у пивних ваннах. Зрозуміло, в ціну входить необмежена кількість пива. Сауна на двох – 700 крон, сауна з джакузі – 1 200 крон, за пивну лазню з необмеженим споживанням пива ви заплатите від 2 000 крон.

Пивна сауна в Празі / Фото sellingtrip

Saunia

Ця найбільша празька сауна відкрита щодня з 9:00 до 23:00. За 210 крон ви зможете провести тут стільки годин, скільки забажаєте. Крім фінської, тропічної та соляної сауни, доступні два види парних та трав'яна сауна. У величезній кімнаті для відпочинку часто проводяться різні лазневі церемонії, за які відповідає Лукаш Полук – найкращий майстер у Чеській республіці з банних церемоній. Наприклад, ви можете випробувати медовий пілінг або подивитися на шоу майстра, коли він танцює навколо гарячого каміння, розмахуючи рушником, і вас накривають хвилі гарячого повітря.

Як бачите, Прага може запропонувати сауни на будь-який смак та гаманець. Обирайте свій варіант та зміцнюйте імунітет взимку, гріючись в лазні.