Лучшие паспорта мира: как выглядит рейтинг и какое место занял украинский документ
Источник:Henley & Partners
Рейтинг самых лучших паспортов мира составила компания Henley & Partners. Он показывает, насколько мобильны владельцы паспортов тех или иных государств.
Авторы рейтинга учитывали, сколько стран можно посетить, если иметь паспорт определенного государства. Временные ограничения въездов, связанные с пандемией коронавируса, не учитывались.
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Как выглядит рейтинг лучших паспортов
Десятка лучших паспортов мира по версии Henley & Partners с начала 2022 года выглядит так:
- Япония, Сингапур.
- Германия, Южная Корея.
- Финляндия, Италия, Люксембург, Испания.
- Австрия, Дания, Франция, Нидерланды, Швеция.
- Ирландия, Португалия.
- Бельгия, Новая Зеландия, Норвегия, Швейцария, Великобритания, США.
- Австралия, Канада, Чехия, Греция, Мальта.
- Венгрия, Польша.
- Литва, Словакия.
- Эстония, Латвия, Словения.
Как видим, на позициях размещали несколько стран. По мнению экспертов, у владельцев паспортов этих стран равные возможности по осуществлению международных путешествий. Так, лидерскую позицию разделили между собой Япония и Сингапур: граждане этих государств могут посещать без визы 192 страны. На втором месте оказались Германия и Южная Корея с результатом 190 стран.
Украина в упомянутом рейтинге заняла 35 место (для украинцев открыта 141 страна). Для сравнения, у граждан Беларуси (65 позиция – 79 стран) и Казахстана (75 ступени – 75 стран) вдвое меньше возможностей для путешествий.
Последние места заняли страны Ближнего Востока, Африки и Южной Азии.
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