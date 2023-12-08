Ryanair запустит более двадцати новых рейсов из 8 стран Европы: список направлений с деталями

Ирландская бюджетная авиакомпания Ryanair постоянно сообщает о запуске новых рейсов в курортные страны и европейские столицы. В 2024 году у лоукостера есть амбициозные планы по запуску 21 нового рейса.

Так авиаперевозчик запланировал запуск новых рейсов из 8 стран Европы. Что известно о направлениях на 2024 год от Ryanair – рассказываем дальше!

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21 новый рейс на 2024 год от Ryanair

Новые рейсы запланированы из Польши, Германии, Венгрии, Румынии, Болгарии, Австрии, Словакии и Чехии.

Их старт намечен на март – июль 2024 года.

Австрия

Вена (VIE) – Риека (RJK): с 1 июня 3 раза в неделю,

(VIE) – (RJK): с 1 июня 3 раза в неделю, Вена (VIE) – Сплит (SPU): с 1 апреля 4 раза в неделю.

Германия

Берлин (BER) – Бирмингем (BHX): со 2 апреля 2 раза в неделю,

(BER) – (BHX): со 2 апреля 2 раза в неделю, Берлин (BER) – Каунас (KUN): с 31 марта 2 раза в неделю,

(BER) – (KUN): с 31 марта 2 раза в неделю, Карлсруе (FKB) – Баня Лука (BNX): с 1 апреля 2 раза в неделю,

(FKB) – (BNX): с 1 апреля 2 раза в неделю, Мемминген (FMM) – Пула (PUY): с 1 июня 2 раза в неделю,

(FMM) – (PUY): с 1 июня 2 раза в неделю, Нюрнберг (NUE) – Превеза (PVK): с 3 июня 2 раза в неделю.

Авиабилеты Берлин (BER) - Каунас (KUN) на 31 марта – 4 апреля 2024 года / Скриншот с сайта Ryanair

Венгрия

Будапешт (BUD) – Скиатос (JSI): с 3 июня 2 раза в неделю.

Румыния

Бухарест (OTP) – Лидс (LBA): со 2 апреля 3 раза в неделю,

(OTP) – (LBA): со 2 апреля 3 раза в неделю, Бухарест (OTP) – Малого (AGP): с 1 июня 5 раз в неделю,

(OTP) – (AGP): с 1 июня 5 раз в неделю, Бухарест (OTP) – Скиатос (JSI): со 2 июня 2 раза в неделю.

Болгария

София (SOF) – Скиатос (JSI): с 1 июня 1 раз в неделю.

Польша

Вроцлав (WRO) – Марсель (MRS): с 1 апреля 2 раза в неделю,

(WRO) – (MRS): с 1 апреля 2 раза в неделю, Гданьск (GDN) – Бриндизи (BDS): с 1 мая 2 раза в неделю,

(GDN) – (BDS): с 1 мая 2 раза в неделю, Гданьск (GDN) – Скеллефтео (SFT): со 2 апреля 2 раза в неделю,

(GDN) – (SFT): со 2 апреля 2 раза в неделю, Жешув (RZE) – Аликанте (ALC): с 3 апреля 2 раза в неделю,

(RZE) – (ALC): с 3 апреля 2 раза в неделю, Познань (POZ) – Копенгаген (CPH): со 2 апреля 2 раза в неделю,

(POZ) – (CPH): со 2 апреля 2 раза в неделю, Познань (POZ) – Прага (PRG): с 1 апреля 2 раза в неделю,

(POZ) – (PRG): с 1 апреля 2 раза в неделю, Познань (POZ) – Салоники (SKG): с 31 марта 2 раза в неделю.

Авиабилеты Познань(POZ) – Салоники(SKG) на 31 марта – 7 апреля 2024 года / Скриншот с сайта Ryanair

Словакия

Кошице (KSC) – Задар (ZAD): с 31 марта 2 раза в неделю.

Чехия

Прага (PRG) – Бристоль (BRS): с 4 июля 2 раза в неделю.

Ryanair повысил цену авиабилетов на 24%

Ирландский лоукостер Ryanair заявил о решении увеличить стоимость билетов. В своей финансовой отчетности за первое полугодие 2023 финансового года, охватывающей период с 1 апреля по 30 сентября 2023 года, авиакомпания Ryanair сообщила, что средняя цена авиабилета выросла на 24%.

Так, средняя цена авиабилета Ryanair составила 57,6 евро. Что стало причиной роста в авиакомпании также рассказали.

Какие места в самолете Ryanair не нужно никогда выбирать?

В последнее время социальные сети засыпаны жалобами пассажиров, забронировавшими место у окошка на рейсах лоукостера Ryanair, но доступа к нему не получили.

Чтобы не попасть в подобную ситуацию, нужно знать, что у ирландской авиакомпании просто есть места без окон. Но об этом мало кому известно. О каких именно местах говорится – читайте здесь!