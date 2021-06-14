Лодки, беспилотники и тепловизоры: на Волыни разоблачили группу контрабандистов – фото, видео

Украинские пограничники 12 июня поймали с поличным группу людей, которая занималась доставкой контрабандных товаров на территорию соседней Польши. Организовали незаконную деятельность двое жителей Ковельского района.

Организаторы вербовали людей, в том числе несовершеннолетних, обеспечивали их плавсредствами и переправляли с нелегальным грузом рекой Западный Буг. Пограничники зафиксировали не менее 5 таких "путешествий".

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Оснащение контрабандистов

Работники пограничной службы провели 8 обысков и изъяли:

самодельные беспилотные летательные аппараты и комплектующие к ним;

надувные лодки и жилеты;

тепловизоры и бинокли;

радиостанции и мобильные телефоны;

фотоловушку и несколько ноутбуков;

незарегистрированное охотничье ружье и патроны.

Кроме этого, для своей деятельности контрабандисты использовали 6 транспортных средств. Переправляли нарушители закона прежде всего сигареты и другие табачные изделия.

Что изъяли у контрабандистов: смотрите фото

Сейчас стоит вопрос об объявлении мужчинам подозрения в совершении уголовного преступления, предусмотренного частью 2 статьи 332 Уголовного кодекса Украины, а именно незаконной переправки лиц через государственную границу Украины способом, опасным для жизни или здоровья. Такие действия ведут в частности к лишению свободы на срок от 5 до 7 лет.

На Волыни правоохранители ликвидировали канал незаконной переправки лиц и табачных изделий через границу: смотрите видео