Одна из стран ЕС призвала граждан не ездить на отдых "туда, где много руссо туристо"

Министерство иностранных дел Литвы обнародовало предостережение для своих граждан относительно направлений путешествий. В свете активной поддержки Украины в борьбе с российской агрессией министерство рекомендует гражданам выбирать направления с меньшим количеством российских туристов.

В частности, литовцам советуют отказаться от отдыха в Таиланде, Турции и Египте. Именно по этим направлениям следует больше всего россиян.

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Литва призывает выбирать направления с меньшим количеством россиян

Канцлер МИД Литвы Инга Чернюк предупредила, что литовцы, которые путешествуют в страны, популярных среди российских туристов, могут столкнуться с потенциальными конфликтными ситуациями из-за различных политических взглядов на войну в Украине.

Если мы можем выбрать европейское направление, выберем его,

– призвала Чернюк.

Она отметила, что некоторые страны пытаются привлечь российских туристов, предлагая им уникальный взгляд на конфликт в Украине, позиционируя себя в нейтральной "серой зоне".

В частности, лояльными к россиянам странами канцлер назвала Таиланд, Турцию и Египет, которые занимают нейтральную позицию относительно войны в Украине. Они забиты российскими туристами, и дополнительные риски конфликтов между туристами значительно возросли.

В Турции много российских туристов / Фото Unsplash

Чернюк подчеркнула возможность эскалации напряженности в таких странах, как Молдова, Грузия и Армения. Она добавила, что некоторые общества могут не совпадать с ценностями Литвы, что может привести к конфликтам.

При этом канцлер отметила, что активное выражение мнения или заявления относительно войны в Украине могут привести к более серьезным конфликтам, когда туристам может понадобиться консульская помощь.