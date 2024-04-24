Почти вдвое: в еще одном городе Португалии вырастет налог для туристов

Португалия сейчас является одной из самых популярных стран Европы среди туристов. Поэтому власти португальской столицы Лиссабона решили получить дополнительные выгоды для городского бюджета от постоянно растущего количества туристов.

Лиссабон вдвое поднимет налог для туристов

Вскоре гостям города придется платить по 4 евро за ночь, проведенную в местных отелях, проведенную в местных отелях (вместо нынешних 2 евро). Дополнительные доходы будут направлять на город и его инфраструктуру.

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На недавнем заседании городского совета предложение о повышении туристического сбора получило зеленый свет. Однако, перед тем, как оно будет официально введено в действие, оно должно пройти дальнейшее общественное обсуждение.

Данное решение о повышении туристического налога направлено на улучшение качества жизни в городе и повышение качества самого туризма,

– говорится в сообщении.

Городской совет Лиссабона уже утвердил выделение 4 миллионов евро на урбанистическую гигиену города.

Лиссабон вдвое поднимет налог для туристов / Фото Unsplash

Кроме того, с 1 апреля 2024 года начал действовать налог в размере 2 евро для пассажиров круизных лайнеров, которые выходят на берег в Лиссабоне, независимо от того, остаются ли они в городе на ночь, несколько ночей или просто выходят прогуляться в течение дня.

Также с апреля введен новый туристический сбор в португальском городе Амаранте. Туристы должны платить 2 евро во время высокого сезона и 1 евро в низкий сезон.

Какие страны ввели штрафы перед туристическим сезоном?

Для туризма лето 2024 года должно стать периодом "ренессанса". Ожидается, что сфера окончательно вернется на допандемийный уровень. Популярные мировые курорты готовятся к наплыву туристов и, чтобы сохранить порядок, вводят ряд ограничений.

Туристический налог, действующий во многих популярных городах мира, не останавливает поток путешественников, которые готовы платить за отдых мечты и хотят взять от него все. И чтобы их поведение не наносило вреда природе, архитектуре и местным жителям, власти многих стран вводят ряд ограничений для туристов.