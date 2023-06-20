Прага продлила льготный проезд в общественном транспорте для украинцев

Городские власти Праги приняли решение продлить скидку на проезд в городском транспорте для украинских беженцев. Она будет действовать до 30 сентября 2023 года.

Сначала льготу на общественный транспорт Праги хотели отменить с 1 июля. Но все же обдумали и решили продлить ее действие еще на несколько месяцев. Сколько стоит проездной в Праге для украинцев – читайте дальше.

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Сколько стоит проездной для украинцев

Граждане Украины в Праге могут купить проездные по сниженной цене.

Их стоимость не изменилась:

165 крон – за билет на месяц. В то время как обычная его стоимость достигает 550 крон;

– за билет на месяц. В то время как обычная его стоимость достигает 550 крон; 444 кроны – за проездной на квартал. В то время как обычная его стоимость достигает 1480 крон.

Заместитель мэра Праги по вопросам транспорта Зденек Гржиб пояснил, что решение продолжить действие скидки принято на фоне экономической ситуации. По его словам, она ухудшается, и цены растут. Поэтому решили, по крайней мере, оставить льготный проезд.

Льготная программа проезда в общественном транспорте начала действовать в августе 2021 года. Сначала она предназначалась для жителей Праги, которые находятся в тяжелом материальном положении. Украинских беженцев в программу включили 12 июня 2022 года.

Безлимитный проездной на лето

Чехия предлагает выгодный проезд для пассажиров поездов. Национальный перевозчик – České dráhy – вводит безлимитные путешествия по железной дороге в течение лета со специальной картой. Проездной можно приобрести только на период с 1 июля по 31 августа.

Билет не имеет ограничений на количество поездок, можно совершить столько путешествий, сколько вздумается. Садиться на поезд и выходить из него разрешено на любых станциях.

Стоимость карты безлимитного проезда – 58 евро (на 7 дней), 84 евро (на 14 дней). Для детей, студентов, пенсионеров и людей с инвалидностью действует сниженная цена – 29 евро (на 7 дней) и 42 евро (на 14 дней).