Сколько украинцев лечатся в зарубежных медучреждениях в рамках Механизма гражданской защиты
Источник:EU supports Ukraine
Российско-украинская война создает большую нагрузку на наши медицинские учреждения, что плохо влияет на эффективность работы. Поэтому больницы Европы начали принимать украинских пациентов в рамках Механизма гражданской защиты.
Так, количество раненых на войне в Украине растет каждый день, а местные больницы просто не в состоянии справиться с такой нагрузкой. Ввиду этой ситуации в Европейском союзе еще с первых дней полномасштабного вторжения предложили свою помощь.
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Украинских пациентов стали отправлять на лечение в европейские медучреждения в рамках Механизма гражданской защиты. Таким образом, уже 1000 украинцев лечатся в 18 странах Европы.
Какие страны присоединились к медицинской эвакуации украинских пациентов
- Германия
- Франция
- Ирландия
- Италия
- Дания
- Швеция
- Румыния
- Люксембург
- Бельгия
- Испания
- Португалия
- Нидерланды
- Австрия
- Норвегия
- Литва
- Финляндия
- Польша
- Чехия
С первого дня ЕС без устали работает, чтобы поддержать Украину и ее народ перед лицом жестокой военной агрессии россии. Применение Механизма гражданской защиты позволило пациентам из Украины, нуждающимся в неотложной медицинской помощи, получить ее в больницах по всему ЕС. Это настоящая европейская солидарность в действии,
– отметила еврокомиссар по здравоохранению Стелла Кириакидес.
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