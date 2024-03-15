С вещами на выезд: Латвия может депортировать сотни россиян

Из Латвии могут депортировать сотни россиян. Речь идет о людях, которые не имеют права находиться на территории страны.

Мадара Пуке – представитель Латвийского управления по вопросам миграции – отметила, что пограничникам передали данные о примерно 800 россиян. Они не подали заявки, чтобы получить право на пребывание в Латвии.

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Если эти люди – до сих пор в Латвии, их депортируют. Чтобы выехать с территории страны, у них будет 30 дней.

800 человек не получили права на пребывание в Латвии. Они не подали заявления ни на постоянное, ни на временное проживание. В ближайшие недели будет понятно, находятся ли еще эти людм в Латвии. Если они есть, то будут выданы приказы о выезде на 30 дней,

– сообщила Пуке.

Кроме того, она отметила, что россияне, которые не сдали экзамен по латышскому языку, могут находиться на территории страны еще 2 года. Далее уровень их знаний снова проверят. Тогда уже будет угроза депортации.

Шри-Ланка прекращает выдавать визы россиянам

Цивилизованный мир все больше устает от россиян. Они пытаются испортить все, до чего могут дотянуться. В частности, презирают местные культуры, не соблюдают законы стран, на территории которых находятся, открывают нелегальные бизнесы. Шри-Ланка, которая активно страдает от россиян, уже решила прекратить выдавать им визы.