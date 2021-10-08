В Латвии невакцинированным запретят делать покупки в супермаркетах: страна усиливает карантин

В ночь накануне пятницы, 8 октября, Латвия объявила об усилении коронавирусных ограничений из-за увеличения случаев заболевания COVID-19. Вакцинированные против коронавируса жители будут иметь некоторые преимущества, в частности в осуществлении покупок.

Это уточнил премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш. В стране могут объявить чрезвычайную ситуацию на три месяца.

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Какие новые ограничения будут действовать в Латвии

Невакцинированным жителям страны запретят закупаться в супермаркетах. Скорее всего, им будут доступны только магазины с товарами первой необходимости. Кроме того, в стране планируют сократить время работы всех магазинов. Ношение масок в местах торговли будет обязательным для всех.

Компаниям, которые могут обеспечить работникам дистанционную работу, рекомендуют это сделать. Тем, кто будет ходить на работу, нужно иметь при себе документы, подтверждающие вакцинацию или то, что человек не так давно переболела вирусом. В отдельных случаях пригодится отрицательный тест на COVID-19.

Все работники общественного сектора должны вакцинироваться.

Школы продолжат обучение в очном режиме. Но ученикам и учителям придется постоянно носить маски. Тестирование школьников на COVID-19 будет осуществляться раз в неделю. Организация экскурсий и развлекательных мероприятий – под запретом.

Очно в вузах смогут учиться только привитые студенты и те, которые переболели. Обязательное ношение масок при этом сохраняется.

Все эти решения, принятые ночью Советом по кризисному управлению, еще должны быть утверждены правительством. После этого они наберут законную силу. Заседание Кабинета министров Латвии ожидается сегодня.

Коронавирус в Латвии