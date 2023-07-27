Украинцы в Польше начали получать квартиры: где именно и какие условия
Источник:ukrayina.pl
Украинские беженцы получили новое жилье в Польше. Местные власти выделили квартиры для 55 семей в Опольском воеводстве. Ранее эти дома отремонтировали за средства Евросоюза.
Власти Польши помогают с жильем украинцам, у которых нет возможности найти себе квартиру после 120 дней бесплатного размещения. Для беженцев выделили жилье в заранее отремонтированных помещениях. На каких условиях там смогут проживать украинцы – далее в материале.
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Квартира на год
В отремонтированных квартирах украинцы смогут жить около года. Затем эти квадратные метры предоставят другим беженцам или жителям региона, оказавшимся в сложных жизненных обстоятельствах.
В Опольском воеводстве 17 гмин выделят квартиры для украинских беженцев. Там смогут расселить более 200 человек. Средняя площадь таких квартир составляет 40 – 50 м². В них будет свежий ремонт, новая бытовая техника и мебель. На финансирование проекта социального жилья уже было выделено 6 миллионов злотых.
В Опольское воеводство прибыли около 20 тысяч украинских беженцев. 80% из них были расселены по программе бесплатного размещения еще в первые месяцы. Они жили в частных домах и в квартирах жителей Ополе. Но впоследствии некоторые из них начали самостоятельно арендовать жилье или отдельные комнаты.
Сколько стоит аренда квартиры в Польше
Рынок недвижимости в Польше в 2022 году отличился скачком цен из-за значительного спроса со стороны украинских беженцев. Но в последнее время рост приостановился. Это связано с тем, что часть украинцев вернулась домой. Поэтому владельцы понемногу снижают цены, чтобы найти арендаторов.
Цены на аренду квартир площадью 40 – 60 м² в 2023 году в городах Польши такие:
- Варшава – 4 923 злотых;
- Гданьск – 3 170 злотых;
- Краков – 3 182 злотых;
- Лодзь – 2 388 злотых;
- Люблин – 2 465 злотых;
- Познань – 2 492 злотых;
- Вроцлав – 3 280 злотых.
Добавим, что летом спрос на жилье падает, а осенью наоборот растет из-за студентов, ищущих квартиры. Ожидаемый рост цен произойдет в сентябре – октябре, когда молодежь вернется к обучению.