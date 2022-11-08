Как купить авто в Испании иностранцу: на что обращать внимание и каких расходов следует ожидать

Иногда за границей выгоднее купить автомобиль, чем брать его в аренду на длительное время. Но продадут ли авто нерезиденту страны? Разберем этот вопрос на примере Испании.

Купить подержанный автомобиль в Испании имеют право как резиденты, так и нерезиденты и иностранцы, проживающие в стране на основании вида на жительство. Приобрести машину можно у частных продавцов, на авторынках или в специальных салонах и оформить ее на себя.

Это интересно Надо пробовать, несмотря ни на что: история первой сотрудницы TransferGo, работавшей из Украины

Что проверить перед покупкой и какая процедура оформления авто в Испании

Прежде всего запросите подтверждение оплаты последнего дорожного налога (Impuesto de circilación), а также справку из автомобильного реестра, где содержится вся информация об авариях, штрафах, количестве владельцев и т.д. Проверьте также пробег, год выпуска автомобиля и желательно, чтобы машина имела Libre de mantiemiento (книгу истории технического обслуживания и ремонтов), еще лучше – с квитанциями об оплате.

Переоформить машину на себя можно либо самому, либо через gestoria. Это хестор, который берет всю бумажную волокиту на себя. Или если машина покупается у дилера, то они тоже сами помогают переоформить.

Чтобы самостоятельно перерегистрировать авто на себя, необходимо подписать договор купли-продажи с продавцом. Затем весь пакет документов отнести к General General de Tráfico, где машину регистрируют на нового владельца. Там обязательно уплачивается налог за смену собственника.

Документы, необходимые для приобретения авто:

NIE (идентификационный номер иностранца);

Прописка;

Загранпаспорт.

Документы для смены владельца:

Заявление в двух экземплярах;

Квитанция об оплате пошлины;

Квитанция об оплате налога за смену собственника;

Документ, удостоверяющий личность;

Водительские права соответствующей категории (Permiso de Circulación);

Книга технического осмотра транспортного средства (ITV);

Договор купли-продажи.

После приобретения авто и получения документов собственности необходимо сразу оформить страховку, так как без нее передвигаться машиной запрещено.

Сопутствующие расходы при покупке подержанного авто