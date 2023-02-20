5 лучших театров Барселоны: краткий путеводитель для любителей искусства
Источник:инстаграм Алины Кабаковой
Испания – это живой центр культуры и искусства. По всей стране можно найти одни из лучших в мире закрытых и открытых театров, где показывают как классические, так и современные представления.
Титул "театральной столицы" Испании заслуженно принадлежит Мадриду, ведь здесь насчитывается 84 театра. А на международном уровне этот город занимает 5 место после Бродвея в Нью-Йорке, Вест-Энда в Лондоне, Парижа и Буэнос-Айреса.
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Но и Барселона тоже не отстает. Здесь – 56 театров. Поэтому делимся небольшой подборкой, которая пригодится путешественникам-театралам.
Лучшие театры Барселоны и актуальные представления
Teatre Tívoli
- Спектакль: Las jaula de las locas
- Сезон: 18 февраля – 16 апреля
- Цена билета: от 23 евро
Aquitània Teatre
- Спектакль: Los monólogos de la vagina
- Сезон: 17 февраля – 12 марта
- Цена билета: от 16 евро
Sala Ars Teatre
- Спектакль: La Casa de Bernarda Alba
- Сезон: 18 февраля – 26 марта
- Цена билета: от 16,50 евро
Teatroneu
- Спектакль: Agencia Matrimonial 7 d'Amor
- Сезон: 18 февраля – 25 марта
- Цена билета: от 14,50 евро
Sala Pangolí Teatro
- Спектакль: No me cantes, que no te quiero
- Сезон: 18 февраля – 2 апреля
- Цена билета: от 14 евро.
Эти театры и многие другие делают Барселону городом, предлагающим множество разнообразных культурных событий как для местных, так и для туристов.