Идея выходного дня: график работы и цена входа на самую высокую смотровую площадку Варшавы

12:21

Обзорная площадка Дворца культуры и науки – одна из главных достопримечательностей Варшавы. И если вы еще вдруг не любовались польской столицей с высоты птичьего полета, рассказываем, что стоит знать, прежде чем планировать такую культурную программу.