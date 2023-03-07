Концерт THE HARDKISS и выступление KAZKA: куда пойти в Барселоне в марте 2023 года – афиша событий

Барселона всегда удивляет своим разнообразием интересных мероприятий. Рассказываем, какие культурные события вас будут ждать, если выберетесь в этот город в первый месяц весны.

Планируете провести незабываемые выходные в Барселоне и уже в предвкушении приключений? Выбором аттракций вы точно не останетесь разочарованы. На март 2023 года в этом городе запланировано немало интересных событий – от концертов украинских звезд до самых популярных театральных представлений или фестивалей на разную тематику. Так что каждый найдет что-то для себя.

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Самые интересные события в Барселоне на март 2023 года

Музыка

Выступление Lewis Capaldi

Молодой и знаменитый певец из Шотландии даст концерт в Барселоне.

Когда: 10 марта

Где: Palau Sant Jordi arena

Шоу André Rieu

Скрипач André Rieu известен миллионам как "Король вальса".

Когда: 12 марта

Где: Palau Sant Jordi arena

Концерт THE HARDKISS

Одна из лучших украинских групп выступит в Барселоне. Концерт посвящен поддержке Украины.

Когда: 20 марта

Где: Sala APOLO

Выступление Rogers Waters

Британский певец и соучредитель группы Pink Floyd даст концерт в Барселоне в рамках прощального тура.

Когда: 21 марта

Где: Palau Sant Jordi arena

Концерт KAZKA

Один из популярнейших украинских поп-гуртов выступит в Барселоне в поддержку Украины.

Когда: 31 марта

Где: Sala APOLO

Театр

Спектакль Corta el cable rojo

Самый известный театральный спектакль в Испании.

Когда: 18 – 19 марта

Где: Teatro Apolo

Опера Alexina B.

Мировая премьера оперы Raquel García-Tomás об интерсекс-человеке.

Когда: 22 марта

Где: Liceu opera theater

La Jaula de las locas

Это один из самых известных мюзиклов в мире.

Когда: 22 – 26 марта

Где: Teatro Tívoli

Фестивали

E-SHOW Barcelona 2023

Крупнейшее мероприятие по eCommerce, Digital Marketing и AI в Испании.

Когда: 7 – 8 марта

Где: Fira de Barcelona

Photo Phorum Fest

Самый масштабный фотоконгресс в Европе.

Когда: 15 – 17 марта

Где: Fira de Barcelona

Mediterranean Diving Show

Mediterranean Diving Show 2023 – это 3-дневная ярмарка подводного плавания.

Когда: 24 – 26 марта

Где: Fira de Cornellà, Cornellà de Llobregat близ Barcelona

Japan Weekend Барселона

Japan Weekend – крупнейшее событие японской поп-культуры в Испании.