Куда пойти и чем развлечь малышей в Вене
31 июля 2022 , 12:40Читати новину українською
Источник:инстаграм TransferGo Ukraine
Вена – по-королевски красивая, интересная и разнообразная. Даже самым маленьким гостям австрийской столицы здесь есть где развлечься, чем вдохновиться и чему удивиться.
Так можно ли полноценно отдохнуть с ребенком не на море, а в большом городе? Можно, если речь идет о Вене. Тем более что из Украины в столицу Австрии запустили прямой автобусный рейс, позволяющий вырваться за границу с детьми хотя бы на уикенд.
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Краткий список интересных парков и музеев в Вене
- Technisches Museum Wien – Музей техники. Почти всех экспонатов здесь можно коснуться и почти все можно опробовать. А еще здесь большая игровая зона для детей и кофе для мам.
Технический музей Вены / Фотографии музеев
- Das Naturhistorische Museum Wien – Музей естествознания. Огромная коллекция растений, камней, рептилий, "живых динозавров" точно понравится и взрослым, и малышам.
Венский музей естественной истории / Фото ots
- Tier garten Schönbrunn – знаменитый венский зоопарк. Кстати, самый лучший в Европе. Звери здесь живут за пределами клеток в огромных вольерах.
Зоопарк Шенбрунн / Фото bvz
- Motorikpark Wien – современная игровая площадка для деток. Лазанки, качели, горки – все то, что так любят малыши.
Motorikpark Wien / Фото Freizeitinwien