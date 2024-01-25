Витамин D: в каких локациях Европы солнечный и теплый отдых зимой

В Европе можно найти много живописных уголков, где тепло и солнечно даже в январе и феврале.

Вторую половину января называют наиболее депрессивным временем года для жителей стран с умеренным климатом, как в Украине. Ведь зима еще продлится полтора месяца, праздники закончились, а снег и холод уже очень надоедают. Поэтому устроить в это время отпуск в одной из теплых стран – хорошая идея. Рейтинг локаций для тех, кто соскучился по солнышку – далее в материале.

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Остров Мадейра

Один из самых экзотических островов Европы с невероятными пейзажами. Здесь и ботанические сады, и живописное побережье, и величественные горы, и ветреные пляжи. Средняя температура зимой здесь составляет около 21°C. Дожди идут часто, но длятся недолго. Именно благодаря влажному климату на Мадейре такая пышная и яркая зелень.

Любители природы могут прогуляться вдоль искусственных каналов, которые орошают поля вокруг острова. А столица Мадейры, Фуншал, также многое предлагает туристам, в частности прекрасную архитектуру и яркую ночную жизнь.

Природа Мадейры / Фото Pexels

Сицилия

Здесь даже в конце января средняя температура составляет около 16°C и бывают периоды яркого солнца. Февраль – это также пик сезона морских ежей, поэтому гурманы могут насладиться этим уникальным деликатесом в местных ресторанах.

Зимой на острове людей гораздо меньше, чем в другие сезоны, поэтому туристы могут наслаждаться прекрасными улицами городов и достопримечательностями без толпы. В то же время именно зимой на Сицилии организуют множество фестивалей.

Кипр

Настоящие поклонники солнца оценят зиму на этом небольшом острове. Температура воздуха около 17°C, но пять часов солнечного света в день заряжают мощной дозой витамина D.

Расположенный в восточном Средиземноморье, Кипр предлагает прекрасные пляжи Пафоса, яркую ночную жизнь Лимасола и замечательные музеи и рестораны Никосии. В то же время отдых на Кипре значительно дешевле в зимние месяцы, чем в высокий сезон.

Солнечная зима на Кипре / Фото Unsplash

Канарские острова

Канарские острова имеют приятный климат в течение всего года с примерно 300 солнечными днями. Это благодаря их близости к африканскому побережью. Испанские острова Тенерифе, Фуэртевентура, Лансароте и Гран-Канария предлагают контраст безудержных развлечений и спокойных пляжей.

Иногда популярные туристические направления зимой превращаются в города-призраки. Но это не касается Канарских островов – здесь курорты живут круглый год.

Мальта

Небольшое количество осадков зимой и средняя температура около 16°C – это все о Валлетте. Столица Мальты является райским местом для прогулок зимой.

На острове есть более девяти объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. Здесь много гаваней, уютных рыбацких деревень и скалистых бухт. Туристов привлекает мегалитический храмовый комплекс Джгантия, который даже старше египетских пирамид.

Комфортная зима в Валлетте / Фото Unsplash

Марбелья

Зима в испанской Марбелье дарит прекрасную возможность понежиться на пляже или насладиться закатом на идеальной террасе.

Местная зима – лучший сезон для любителей игры в гольф. Также этот период понравится любителям прогулок и пеших походов. А если вы фанат шопинга, отправляйтесь в бутики Пуэрто-Бануса.

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