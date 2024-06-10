Добраться можно только на лодке: какой самый загадочный остров Европы стоит посетить этим летом

Туристам, которые хотят максимально уединиться во время отпуска, рекомендуют обратить внимание на Кальсой. Это – один из самых загадочных островов не только Фарерских островов, но и в целом планеты.

Остров Кальсой расположен на северо-востоке архипелага и является довольно удаленным от других. Он имеет фантастически красивые локации. В частности, скалистые горы и крутые обрывы. Находясь там, как будто телепортируешься во времена викингов, древних скандинавских богов и героев.

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Есть только один способ добраться на Кальсой

Сейчас Кальсой – фактически оторван от цивилизации. С материком его не соединяют ни мосты, ни тоннели, ни дамбы. Добраться на остров туристы могут только на лодке. Паромы курсируют несколько раз в сутки.

Интересно, что Кальсой привлекает не только путешественников из разных уголков мира, но и режиссеров. Именно там находился злодей из фильма о Джеймсе Бонде "Не время умирать".

Люди, которые прибывают на Кальсой на несколько дней, могут остановиться в единственном отеле: Føroyar. Он расположен в поселке Турсхавне.

Must visit локация – маяк Каллур. Он расположен на краю острова и привлекает туристов фантастическими видами.



Маяк Каллур – особое место силы / Unsplash

Путешественникам стоит быть морально готовыми к тому, что инфраструктура острова не является хорошо развитой. В частности, стоит забыть о такой роскоши как уличное освещение. Однако туристы отмечают, что невероятные местные пейзажи стоят всех усилий и всех сложностей.