Для ценителей погреться на солнышке осенью: 3 лучших направления Европы

Так, туристическое издание Travel Off Path определило 3 популярных направления для отдыха в Европе. В этих локациях будет достаточно тепло даже осенью, чтобы понежиться на пляжах и прогуляться в летней одежде.

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Названы самые теплые направления в Европе на осень 2023

Тенерифе, Кипр и Мальта – самые лучшие места для тех, кто хочет погреться осенью в Европе.

Тенерифе

Самый большой из Канарских островов Испании, расположенный у побережья Западной Африки, славится своим субтропическим обаянием и титулом "вечное лето", которое с гордостью носит. Благодаря приятному осеннему климату и обильному солнечному свету в течение года он является одним из самых популярных мест в Европе в межсезонье.

Средняя температура в течение осеннего сезона держится около 22 градусов Цельсия, иногда достигая максимума 25 градусов вечером. Однако купание в Атлантическом океане в это время может оказаться прохладным.

Тенерифе / Фото UnSplash

Кипр

Кипр, остров, расположенный в Средиземном море, предлагает привлекательную возможность для людей, которые ищут освежающее плавание в теплых водах в течение осеннего сезона. Вероятность "идеального солнечного дня" на Кипре в октябре составляет 77% со средним дневным максимумом 28 градусов и дневным минимумом 18.

Это делает Кипр идеальным местом для желающих прекрасного отдыха на пляже даже в течение года.

Кипр / Фото UnSplash

Мальта

Похожее на Кипр, это миниатюрное островное государство является идиллическим местом для любителей солнца, стремящихся отдохнуть на прекрасном пляже в осенний сезон. Средняя температура достигает 25 градусов и не опускается ниже 21 градуса, особенно в октябре, посетители этого волшебного места могут наслаждаться идеальным климатом.

К тому же, осенние месяцы на Мальте обещают преимущественно солнечные и теплые дни, за исключением случайной облачности.

Мальта / Фото UnSplash