Без толп туристов: топ европейских курортов, где можно отдохнуть в тишине и покое

В 2024 году туристическая сфера планирует вернуться на допандемийный уровень. Ожидается, что в июне - сентябре популярные курорты посетят сотни тысяч туристов. Бронировать билеты и жилье стоит уже.

Самым посещаемым городом в 2023 году стал турецкий Стамбул. В течение 12 месяцев его посетили более 20 миллионов туристов.

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Некоторые города страдают от количества путешественников. Настоящим "рекордсменом" является хорватский Дубровник. Особую популярность он получил после съемок культового сериала "Игра престолов". По данным экспертов, на одного местного жителя там приходится 36 туристов.

Некоторые популярные города, чтобы бороться с туристами, вводят для них специальный налог. А в Амстердаме собрались проводить специальный "тест".

Где уединиться в Европе в 2024 году

В то же время остались в Европе и курорты, где еще можно отдохнуть без наплыва туристов. В частности, и на территории таких популярных стран как Хорватия, Италия, Испания, Греция.

Хорватия – остров Корчула. Там гораздо тише, чем на легендарном Хваре. Между тем местные пейзажи по своей красоте совсем не уступают. Добраться на остров Корчула можно паромом из города Сплит.

Греция – остров Аморгос. Идеальная альтернатива распиаренным Миконасу и Санторини. Остров имеет идеальные для отдыха пляжи и старинную типично греческую архитектуру. Добраться на Аморгос можно только на пароме.

Испания – Сан-Себастьян. Город расположен в знаменитой "Стране Басков". Там можно совместить городской и морской отдых.

Италия – Иския. Остров славится своими хрустальными пляжами, старинной архитектурой и великолепной местной кухней.