До сих пор "неиспорченные" туристами: какие страны стоит посетить, пока не поздно

Названы страны, которые до сих пор сохраняют свою оригинальность и остаются свободными от чрезмерного туризма. Каждая из них невероятна по-своему.

Множество популярных направлений по всему миру страдают от овертуризма. Исторические города часто переполнены или загрязнены и поэтому теряют свой шарм. Но на карте осталось несколько стран, сохраняющих свою неприкосновенность. Где искать эти "настоящие" направления – узнаете дальше.

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Страны, не пострадавшие от массового туризма

Коллектив тревел-экспертов Inghams проанализировал тысячи публикаций в инстаграмме о различных направлениях во всех уголках мира. Они определили, какие из них путешественники чаще всего называют "unspoilt", то есть "неиспорченными".

Список возглавила Исландия, которую ценят за ее невероятно красивую природу и часто называют одной из самых безопасных стран мира. Туристы считают Исландию лучшим местом для наблюдения за северным сиянием, вулканами и водопадами. Также здесь расположен необычный пляж Рейнисфьяра с черным вулканическим песком, который является одним из 10 лучших нетропических пляжей на планете.

Пляж Рейнисфьяра с черным вулканическим песком / Фото Unsplash

Но проблема чрезмерного туризма все-таки затронула Исландию. Страна даже объявила, что скоро может ввести туристический налог, чтобы ограничить поток посетителей. Популярные места в стране принимают огромное количество туристов. Голубая Лагуна и водопад Сельяландсфосс являются одними из самых посещаемых достопримечательностей. Но в Исландии еще найдется немало мест, которые можно изучить без лишнего ажиотажа со стороны других путешественников.

Второе и третье места в рейтинге "неиспорченных" стран мира заняли Австралия и Ирландия. Оба направления до сих пор сохраняют свою подлинность, несмотря на любопытство со стороны туристов. Но этот спрос не дискомфортен и страны пока от этого не страдают.

Лучшие страны, не страдающие от наплыва туристов:

Исландия; Австралия; Ирландия; Кипр; Коста-Рика; Танзания; Новая Зеландия; Перу; Греция; Грузия.

Куда в 2024 году ехать не стоит

Эксперты назвали 9 направлений, которые не рекомендуют посещать в 2024 году. Ежегодный антирейтинг составили специалисты компании Fodor's.

На этот раз в него попали популярные локации, страдающие от туристического ажиотажа. Чтобы рейтинг был справедливым, эксперты сосредоточились на трех важных факторах: проблема чрезмерного туризма, мусор и качество питьевой воды.

На вершине антирейтинга оказалась итальянская Венеция. Это направление настолько нравится туристам, что город вводит плату за его посещение. Какие еще города не стоит выбирать для отдыха в 2024 году – читайте в этом материале.