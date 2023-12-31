Эксперты не советуют путешествовать в эти европейские города в 2024-м: неожиданные результаты

В новогоднюю ночь обычно строят планы и загадывают желания. И часто люди именно в это время планируют отпуск своей мечты на следующий год.

Если в 2024 году вы рассматриваете путешествие в Европу, вам следует знать, что есть очень популярные места, которые из-за чрезмерного внимания туристов не рекомендуют посещать. В какие европейские города не советуют путешествовать тревел-эксперты – смотрите в подборке дальше.

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Куда не рекомендуют ехать в 2024 году?

Старая Европа – это возможность за одно путешествие посетить несколько культовых городов и прикоснуться к ряду иностранных культур. Здесь расположены города, которые имеют мощную историю и привлекают миллионы туристов ежегодно. Если вы планируете посетить эти 4 сверхпопулярных европейских локации, стоит учесть некоторые нюансы.

Париж (Франция)

Это мегаполис в самом сердце европейского континента. Над городом поднимается Эйфелева башня, на улочках пахнет выпечкой, а пары гуляют по романтическим дорожкам над Сеной. Да, это все действительно стоит вашего внимания. Но, возможно, стоит отложить знакомство с французской столицей на год-два, ведь в 2024-м здесь состоятся Олимпийские игры.

В Париже из-за этого масштабного события значительно вырастут цены. В период Олимпиады стоимость проезда в метро увеличится вдвое – с 2,10 до 4 евро. Отели также поднимают заоблачные цены.

Поэтому в 2024 году эксперты советуют выбирать не Париж, а Бордо. Этот город на юге Франции, известный своими многовековыми традициями виноделия, не разочарует вас. Там будет значительно свободнее от туристов, чем в переполненной столице.

Памятные места Парижа будут переполнены из-за Олимпиады / Фото Pexels

Венеция (Италия)

В Венеции всегда немало туристов, независимо от времени года. В этом году борьба с овертуризмом в итальянском городе достигла самого высокого уровня. Муниципальные власти придумали несколько методов, чтобы сделать Венецию менее привлекательной для посетителей.

Теперь придется покупать билет на въезд в итальянский город в некоторые дни. Он стоит 5 евро, кажется, не очень много, но пока туристический наплыв от этого не снизится. Но и местные жители не слишком радушно относятся к гостям Венеции. Толпы туристов им откровенно надоели, потому не стоит сильно рассчитывать на теплый прием.

Поэтому в следующем году лучше подождать, пока ситуация с овертуризмом в Венеции несколько "уляжется".

Венеция ежегодно привлекает все больше туристов / Фото Unsplash

Амстердам (Нидерланды)

Город также в последнее время не очень радушно относится к туристам. Да, это одна из самых популярных столиц Европы и, будем откровенны, гости Амстердама не всегда ведут себя прилично. Туристы воспринимают столицу Нидерландов как "город свободы и разврата", поэтому это значительно повлияло на отношение к ним.

В Амстердаме даже ввели программу "Держитесь подальше" для того, чтобы отвадить толпы туристов от центра города. Также власти планируют перенести известный Квартал красных фонарей подальше от центра города.

Центральный район Амстердама / Фото Pixabay

Дублин (Ирландия)

Эксперты довольно благосклонно относятся к столице Ирландии, но считают город несколько переоцененным. По их мнению, в Дублине не хватает достопримечательностей и невероятной ирландской природы.

Если честно, то самой популярной туристической локацией в Дублине является паб "Temple Bar". Здесь больше всего фотографируются и регулярно у входа есть очередь из туристов, желающих выпить пинту темного пива в легендарном заведении.

Это не значит, что Дублин следует проигнорировать в 2024 году, но можно заехать в столицу по дороге в более интересные локации Ирландии. К тому же, в Дублине довольно дорого, цены примерно такие же, как в Лондоне.

Самый популярный паб в Ирландии / Фото Unsplash

Все эти советы достаточно субъективны. Ни один из экспертов не может отговорить вас увидеть Венецию или Париж, если представится удобный случай. Но есть нюансы, которые могут сделать ваше знакомство с этими городами не идеальным. Поэтому о них следует знать.