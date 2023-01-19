Tripadvisor назвал самые популярные travel-направления 2023 года: кто возглавил рейтинг

Популярная платформа для путешественников TripAdvisor назвала направления, пользующиеся наибольшим спросом среди туристов. Перечень возглавил Дубай в ОАЭ.

Популярными назвали места, имеющие наибольший прирост количества положительных отзывов по сравнению с прошлым годом. Также при составлении списка учитывали рейтинг ресторанов, гостиниц и достопримечательностей.

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Топ 10 популярных туристических направлений

Дубай (ОАЭ);

Бали (Индонезия);

Лондон (Великобритания);

Рим (Италия);

Париж (Франция);

Канкун (Мексика);

Крит (Греция);

Марракеш (Марокко);

Доминиканская Республика;

Стамбул (Турция).

К слову, всего в список попали 25 туристических направлений по всему миру.

Почему Дубай стал победителем

Дубай – это направление, где совмещается современная культура с историей, приключения с шоппингом и развлечениями мирового уровня. Прибыв сюда, посмотрите на шоу в Дубайской опере, центр города с вершины Бурдж-Халифа и проведите день вдоль Дубай-Крик, исследуя рынки золота, текстиля и специи.

Если вы ищете острых ощущений, вы можете полетать над пустынными дюнами на воздушном шаре, подняться на борт скоростного аттракциона IMG Worlds of Adventure или прыгнуть с парашютом над Пальмой Джумейра.