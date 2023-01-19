Tripadvisor назвал самые популярные travel-направления 2023 года: кто возглавил рейтинг

19 января 2023, 18:51
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Источник:

Tripadvisor

Популярная платформа для путешественников TripAdvisor назвала направления, пользующиеся наибольшим спросом среди туристов. Перечень возглавил Дубай в ОАЭ.

Популярными назвали места, имеющие наибольший прирост количества положительных отзывов по сравнению с прошлым годом. Также при составлении списка учитывали рейтинг ресторанов, гостиниц и достопримечательностей.

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Топ 10 популярных туристических направлений

  • Дубай (ОАЭ);
  • Бали (Индонезия);
  • Лондон (Великобритания);
  • Рим (Италия);
  • Париж (Франция);
  • Канкун (Мексика);
  • Крит (Греция);
  • Марракеш (Марокко);
  • Доминиканская Республика;
  • Стамбул (Турция).

К слову, всего в список попали 25 туристических направлений по всему миру.

Почему Дубай стал победителем

Дубай – это направление, где совмещается современная культура с историей, приключения с шоппингом и развлечениями мирового уровня. Прибыв сюда, посмотрите на шоу в Дубайской опере, центр города с вершины Бурдж-Халифа и проведите день вдоль Дубай-Крик, исследуя рынки золота, текстиля и специи.

Если вы ищете острых ощущений, вы можете полетать над пустынными дюнами на воздушном шаре, подняться на борт скоростного аттракциона IMG Worlds of Adventure или прыгнуть с парашютом над Пальмой Джумейра.

Вечерний Дубай / Фото UnSplash

Кроме того, TripAdvisor определил лидеров в категории "Трендовые направления – мир". В список попали:

  • Куба, Хойан (Вьетнам);
  • Маврикий;
  • Сием Рип (Камбоджа);
  • Чиангмай (Таиланд).
Автор: Марта Касіянчук