Куда обращаться, если потеряли вещи в общественном транспорте Варшавы

23 сентября 2022 , 15:00
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Источник:

инстаграм ВАРШАВА TODAY

Пожалуй, каждый хотя бы раз забывал в автобусе или другом общественном транспорте зонтик, документы, ключи... и этот список можно продолжать бесконечно. Но что, если такое случилось с вами за границей?

Разберемся на примере Варшавы, как быть в таком случае. Ведь потерянные вещи можно вернуть через специальные Бюро находок.

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Что делать, если забыли важные вещи в варшавском транспорте

В общем, каждому следует помнить, что если вы нашли что-нибудь в общественном транспорте Варшавы, вы должны это сразу же отдать водителю. Тот, в свою очередь, в конце маршрута передаст эти вещи в Бюро находок. Если же вы потеряли или оставили что-то в автобусе, трамвае, метро или поезде, то очень велика вероятность, что ваши вещи попадут именно в такие Бюро находок.

Для каждого вида общественного транспорта есть отдельное отделение Бюро находок, и они делятся на следующие:

Бюро найденных вещей в городских автобусах

  • MIEJSKIE ZAKŁADY AUTOBUSOWE Sp. z o.o.
  • телефон: 22 568-78-05
  • график работы: с 7:00 до 14:00
  • Biuro Rzeczy Znalezionych біля ulicy Włościańskiej 52

Бюро найденных вещей в варшавских трамваях

  • TRAMWAJE WARSZAWSKIE
  • телефон: 22 568-78-05
  • график работы: с 7:00 до 14:00
  • Biuro Rzeczy Znalezionych przy ulicy Włościańskiej 52

Бюро найденных вещей в метро Варшавы

  • METRO WARSZAWSKIE
  • телефон: 22 655-42-42
  • график работы: с 7:30 до 15:00

Бюро найденных вещей в пригородных поездах

  • SZYBKA KOLEJ MIEJSKA
  • телефон: 22 699-71-95
  • график работы: круглосуточно

Бюро найденных вещей на подъездной железной дороге

  • WARSZAWSKA KOLEJ DOJAZDOWA
  • телефон: 22 755-70-82

Кроме того, в Варшаве есть городской контактный центр, который работает круглосуточно, а информацию можно уточнить по телефону: 19 115.

Совет. На каждом автобусе и трамвае есть указанный номер – трех- или четырехзначные цифры с буквой А или без нее. Это идентификационный номер транспортного средства. Если вы его запомните, это может значительно облегчить поиски потерянных вещей.
Автор: Назарій Сорока