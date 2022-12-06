Где высокий уровень жизни за границей: назван лучший город для экспатов

Жить и работать в другой стране – тренд последних лет среди молодежи. Кроме этого, этот вопрос особенно актуален для украинцев, спасающихся за границей от полномасштабной войны.

Но куда же ехать в поиске хорошего уровня жизни за границей? Так, Валенсия стала лучшим городом среди ТОП-50 городов мира для иностранных специалистов. Рейтинг сформировал InterNations, учитывая мнение самих экспатов.

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Кто такой экспат

Это человек, который временно или на постоянной основе проживает в стране другой, чем он родился, воспитан или получил гражданство. Исторически слово распространено в странах Запада и касается в целом тех, кто проживает вне западных стран или в неродной западной стране.

Валенсия – лучший город для экспатов

Первенство испанский город получил от респондентов за отличную систему общественного транспорта (им довольны 85% опрошенных). Кроме этого, 92% отметили возможность для занятий спортом.

С другой стороны, Валенсия заняла последнее место по карьерным возможностям – половина опрошенных негативно оценила местный рынок труда, а 30% отметили низкие шансы на рост карьеры.

Валенсия / Фото pexels

ТОП-10 городов для иностранных специалистов

Валенсия. Пригодна для жизни, дружелюбна и доступна.

Пригодна для жизни, дружелюбна и доступна. Дубай. Прекрасно подходит для работы и отдыха.

Прекрасно подходит для работы и отдыха. Мехико. Респонденты отметили дружелюбие и доступность города, но в то же время назвали его опасным.

Респонденты отметили дружелюбие и доступность города, но в то же время назвали его опасным. Лиссабон. Этот португальский город порадовал экспатов хорошим климатом и качеством жизни.

Этот португальский город порадовал экспатов хорошим климатом и качеством жизни. Мадрид. В столице Испании респондентам больше всего понравилась культура гостеприимства.

В столице Испании респондентам больше всего понравилась культура гостеприимства. Бангкок. В этот город экспаты имеют вопросы безопасности, но при этом респонденты отмечают, что чувствуют себя как дома.

В этот город экспаты имеют вопросы безопасности, но при этом респонденты отмечают, что чувствуют себя как дома. Базель. В швейцарском городе иностранные специалисты оценили стабильность финансовой системы и качество жизни.

В швейцарском городе иностранные специалисты оценили стабильность финансовой системы и качество жизни. Мельбурн. Город, к которому легко привыкнуть.

Город, к которому легко привыкнуть. Абу Даби. В этом арабском городе экспатам понравились здравоохранение и бюрократия.

В этом арабском городе экспатам понравились здравоохранение и бюрократия. Сингапур. Респонденты отметили простое администрирование в городе и хорошие карьерные перспективы.

Internations опросили 12 000 экспатов из 180 стран мира.