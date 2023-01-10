23 лучших направления для путешествий в 2023 году: Польша возглавила рейтинг из-за поддержки Украины

Новый год означает новые возможности. И ярые путешественники по всему миру уже планируют новые поездки. А мы назовем лучшие направления для посещения в 2023 году по версии CNN.

После почти трех лет ограничений по путешествиям многие страны отменили большинство ковидных требований. Люди стали все больше ездить за границу. И по прогнозам Всемирной туристической организации ООН, ожидается дальнейшее возобновление путешествий.

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Лучшие направления для путешествий в 2023 году от CNN Travel

Польша возглавила рейтинг Среди главных причин визита в Польшу, авторы выделили ее солидарность с Украиной.

Прежде всего, посетить Польшу в текущем году стоит, чтобы выразить поддержку стране, которая в свою очередь проявила солидарность с украинским народом,

– говорится в материале CNN Travel.

В CNN объяснили, что именно Польша приняла украинских беженцев больше, чем остальные страны, а война на восточной границе временно уменьшила поток туристов.

Так что независимо от того, нравится ли вам варшавский дворец, город, как Краков, Гданьск, Вроцлав или Познань – все в сотнях миль от украинской границы – теперь у вас есть шанс сделать что-то полезное, проведя отпуск в Польше,

– пишут авторы.

В CNN рекомендуют посетить Польшу в 2023 году / Фото unsplash

23 лучших направления для путешествий в 2023 году