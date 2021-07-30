Куда ехать не стоит: 10 самых опасных городов Европы – антирейтинг

Большинство развитых стран мира расположены именно в Европе, и в то же время континент считается одним из самых опасных. Например, уровень преступности в некоторых регионах достигает максимальных показателей.

Воспринимая европейские страны как эталон хорошей жизни, множество украинцев даже не догадываются, что в некоторые их регионы ехать действительно не стоит. Предлагаем вашему вниманию антирейтинг 10 самых опасных городов Европы.

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№10 Глазго, Шотландия

Портовый город известен не только интересной архитектурой, но и высоким уровнем преступности. Показатель убийств в Глазго составляет 19% тяжких преступлений во всей Шотландии. В течение 2019 – 2020 годов в городе было зарегистрировано 81 854 случаев криминала.

Глазго / Фото Hisour

№9 Таллинн, Эстония

Крупнейший город и столица Эстонии насчитывает всего около 400 000 жителей. Вместе с тем в 2018 году местная полиция зафиксировала 24 267 тяжких преступлений, 40% из которых связаны с разделом имущества и бизнес-деятельностью.

Таллинн / Фото Costa Kreuzfahrten

№8 Флоренция, Италия

В популярном для украинцев итальянском направлении Флоренции все не так красиво, как кажется на первый взгляд. Криминал здесь развит, пожалуй, даже больше, чем туризм. В городе постоянно фиксируют рекордное для Европы количество преступлений на сексуальной почве. Вместе с тем каждый год растут случаи мелких преступлений, в том числе карманных краж.

Флоренция / Фото Rocchette

№7 Милан, Италия

Еще один популярный итальянский город является рекордсменом в количестве мелких и крупных краж. Преступники массово действуют в туристических локациях, и Милан в прошлом году зафиксировал 6 697 жертв подобных преступлений на 100 000 человек.

Милан / Фото PIMCO

№6 Марсель, Франция

Портовый город на юге Франции является одной из крупнейших торговых точек мира. Уровень преступности в Марселе в 5 раз превышает средний показатель по стране. Здесь действует множество криминальных банд, а в северной части города вообще отсутствует правоохранительная система.

Марсель / Фото Fotolia

№5 Митровица, Косово

Митровица известна жестокими беспорядками на этнической почве между сербами и албанцами. Часто в единичных и массовых стычках страдает мирное население и гости города. Из-за высокого уровня контрабанды здесь развернула свою деятельность самая многочисленная уголовная элита.

Митровица / Фото Tripadvisor

№4 София, Болгария

В столице Болгарии сконцентрировано большое количество финансовых мошенников. Здесь ежедневно фиксируют кражи автомобилей, ограбления и махинации с банкоматами. Около 45% всех преступлений в Болгарии случаются именно в Софии. Правда, статистика убийств в этом городе довольно низкая – 1,71 на 100 000 человек.

София / Фото Checkfelix

№3 Тбилиси, Грузия

Со времен войны 2008 года между Грузией и Россией в Тбилиси существенно снизилось влияние правоохранительных органов на уровень правопорядка. Из-за этого существенно вырос уровень преступности, в частности в 2016 году 40,5% всех преступлений случались именно в столице. Большой проблемой здесь является наркотрафик и уличные группировки.

Тбилиси / Фото Dentons

№2 Лондон, Великобритания

Статистически Лондон является одним из самых опасных городов в Европе. Здесь фиксируют большие показатели насилия, в том числе нападения на улицах с применением холодного оружия. Более 30% постоянных жителей города хотя бы раз становились жертвами нападений или иных насильственных действий преступников.

Лондон / Фото PlanetWissen

№1 Брэдфорд, Великобритания

Лидером антирейтинга самых опасных городов Европы статистически является британский Брэдфорд. Местный уровень преступности на 177% больше, чем по всей Великобритании в целом. Преступления с применением насилия занимают 38% в общей статистике. В 2019 и 2020 годах существенно участились случаи сексуального насилия – на 5% по сравнению с прошлыми годами.

Именно в Брэдфорде живет самая многочисленная украинская община Великобритании.