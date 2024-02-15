Не за все деньги мира: три лучших направления, куда поехать на море летом

День Валентина отпраздновали, самое время планировать летний отдых. Тем более, что сейчас можно воспользоваться самыми выгодными предложениями. А до июня осталось не так и много: всего более 10 суббот.

Чаще всего для летнего отдыха на море выбирают курорты Италии и Греции. Кроме того, на протяжении последних лет стремительно растет популярность Хорватии. Страна привлекает туристов фантастической природой и багатой историей. Популярности путешествиям в Хорватию добавили и съемки сериала "Игра престолов", которые происходили в Дубровнике.

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Эти курорты не нуждаются в дополнительной рекламе. Ежегодно их посещают тысячи туристов из разных уголков мира. В то же время эксперты прогнозируют, что самыми популярными летом 2024 года станут другие морские направления.

Какие три морские направления возглавят топ в 2024 году

Албания

Долгое время страна не могла развивать свою туристическую сферу. У власти был диктатор, который ломал жизни людей и строил бункеры. Однако, к счастью, сейчас Албания – свободная и гостеприимная. Она имеет все, что нужно, чтобы навсегда украсть сердца путешественников: белоснежные пляжи, ласковое теплое море, зажигательные вечеринки, вкусную кухню и уникальные локации для экскурсий.



Албания / Unsplash

Кроме того, Албания – существенно дешевле той же Италии, Греции или Хорватии. Отдохнуть на территории страны можно довольно бюджетно, но при этом не ограничивая себя в радостях жизни.

Кипр

Популярность острова стремительно растет. Туристов захватывает сочетание восточной и западной культур, которые переплелись среди узких улочек в городах-крепостях. Множество исторических памятников делают Кипр настоящей локацией чудес для путешественников. Кроме того, остров предлагает отличный пляжный отдых и вкусную местную кухню.



Кипр / Cipruson

Балеарские острова

(Майорка, Менорка, Ибица, Форментера)

"Семья" островов, расположенных вблизи побережья Испании. Каждый путешественник найдет свою локацию. Кто хочет развлечься с друзьями на шумных вечеринках, может выбрать для себя Ибицу. А поклонникам спокойного отдыха – дорога на Менорку. Там – просто фантастические пляжи.



Ибица / Unsplash

Туроператоры рекомендуют уже сейчас бронировать летний отдых. Так, когда наступит время ехать в отпуск, вы будете чувствовать себя максимально расслабленно, потому что не придется решать все в последний момент.