Три страны изменили условия для получения EU Blue Card: детали

Италия, Греция и Нидерланды внесли изменения в критерии выдачи Голубой карты ЕС. Это разрешение, которое позволяет гражданам третьих стран проживать в Европейском Союзе с целью трудоустройства.

Кто может получить EU Blue Card?

Европейский Союз ввел "Голубую карту ЕС" – программу, призванную конкурировать с американской "зеленой картой", привлекая квалифицированных работников в Европу. Инициатива имеет целью поощрить талантливых людей выбирать европейские страны, а не Соединенные Штаты. Голубая карта названа в честь цвета европейского флага.

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Голубая карта выдается на срок от одного до четырех лет, и ее владельцы должны получать заработную плату на уровне с гражданами ЕС на аналогичных должностях.

Эффективность "голубой карты" остается предметом дискуссий среди экспертов рынка труда. Профсоюзы, в частности, утверждают, что она способствует подавлению заработной платы из-за обострения конкуренции на рынке труда.

Ярким примером является выдача почти 2 200 "голубых карт" гражданам Украины в Германии, обусловлена насущной потребностью в квалифицированных кадрах в определенных отраслях.

Италия

Отныне работодатели могут подавать запросы на трудоустройство иностранных работников через онлайн-портал Министерства внутренних дел.

Какие условия к кандидату:

кандидаты должны иметь трудовой договор или предложение работы минимум на год;

высшее образование и не менее 5 лет опыта работы по основному профилю.

Также должен быть минимальный порог зарплаты в 1,5 раза выше среднего по стране.

Греция

С июня Греция ввела новые правила, позволяющие иностранцам, которые въехали в страну без визы или по краткосрочной визе С, подавать заявление на получение Голубой карты.

Что надо знать о EU Blue Card / Фото Unsplash

Потенциальные работники теперь имеют возможность принять участие в процессе предварительного отбора.

Нидерланды

По состоянию на середину июня Голубая карта в Нидерландах теперь доступна для лиц, которые имеют пять лет опыта работы в соответствующей отрасли, что исключает необходимость наличия высшего образования.

Недавние изменения предусматривают продление срока действия "голубой карты" с четырех до пяти лет, а также снижение минимального порога заработной платы.