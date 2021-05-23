Как крымские татары популяризируют свою культуру в Нью-Йорке

О том, как живется крымским татарам в крупнейшем городе США, рассказали участники общества Динара Фаизова и Урие Керменчикли. Они принадлежат к крымскотатарской творческой интеллигенции.

В Соединенных Штатах Америки есть около 5 тысяч​ крымских татар. Община проживает в Нью-Йорке и его окрестностях.

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История семьи

Динара Фаизова – солистка, композитор, танцовщица и художественная руководительница ряда коллективов. Ее муж Рустам – известный музыкант, мать – певица, а отец был композитором.

Мама Динары, Урие Керменчикли, родилась в Крыму. В 1944 году вместе с родителями и родственниками была депортирована в Узбекистан. Там они жили в спецпоселении для переселенцев. Женщина вспоминает, что им не разрешали разговаривать на крымскотатарском. Учить родной язык Урие начала уже во взрослом возрасте, после окончания консерватории. Тогда она научилась выполнять традиционные крымскотатарские песни.

Динара Фаизова называет себя ребенком депортации. Женщина с болью вспоминает, как училась в Ташкенте, и как на уроках истории им говорили, что крымские татары – предатели.

Динара и ее муж были одними из первых, кто в 1990 году вернулись на историческую родину. Сначала пара жила в Симферополе. За пять лет семья получила жилье и работу по специальности в театре в Евпатории. Там Динара учила детей крымскотатарских танцев. Она создала собственный коллектив, талант которого заметили. Их начали приглашать выступать за рубежом.

Американская жизнь

Однажды Динара получила приглашение выступить на фестивале в Соединенных Штатах. С этой поездки и началась иммиграция. Община крымских татар в Нью-Йорке предложила женщине и ее семье остаться, чтобы развивать крымскотатарскую культуру в Америке.

Семья вспоминает, что в начале было трудно, хотя проблемы с документами их не постигли. После адаптации крымские татары начали популяризировать свои традиции, в том числе и кухню. Одно из самых любимых блюд семьи – чебуреки. Динара отметила, что это единственное крымскотатарское блюдо, которое осталось в истории, хотя многие другие народы делают попытки его присвоить.

Крымскотатарская диаспора в Нью-Йорке имеет свой культурный центр с мечетью и школой. Динара преподает танцы в американской и крымскотатарской школах, выступает с коллективом в Северной Америке.

Общество не только популяризирует культуру, а также отстаивает свою политическую позицию, в частности поддерживает семьи политических заключенных.

Напомним, что 18 мая Украина и мир отмечали 77 годовщину депортации крымских татар, а также День памяти жертв геноцида крымскотатарского народа.