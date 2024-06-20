Человечеству анонсировали открытие крупнейшего в мире аэропорта: эпические кадры

Крупнейший в мире аэропорт имени Короля Салмана в Саудовской Аравии заработает уже в 2030 году. Ожидается, что его площадь составит 57 квадратных километров – это более половины Парижа.

В целом стоимость реализации идеи оценили в более 28 миллиардов долларов. Уникальный проект разработала компания Foster&Partners.

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Каким будет самый большой в мире аэропорт

Ожидается, что аэропорт имени Короля Салмана будет иметь 6 огромных взлетно-посадочных полос. Кроме того, планируют обустроить гигантскую торговую зону. Она займет площадь 12 квадратных километров. Отмечают, что это позволит создать дополнительных 150 тысяч рабочих мест. Говорится о совершенно разных профессиях: от пилотов и барист.

Проект аэропорта соответствует видению Саудовской Аравии превратить Эр-Рияд в десятку лучших городов мира и способствовать росту населения до 15 – 20 миллионов человек до 2030 года,

– говорится в сообщении.



Новый аэропорт создаст колоссальное количество рабочих мест / Foster and Partners

Если все пойдет по плану, первые рейсы выполнят уже в 2030 году. Хотя никаких деталей, конечно, пока нет.



В сети уже делятся вау-спойлерами проекта / Foster and Partners

Заметим, что сейчас крупнейшим аэропортом является имени короля Фахда. Он расположен также в Саудовской Аравии. Аэропорт имени короля Фахда принимает ежегодно более 10 миллионов человек. Оттуда осуществляют рейсы 37 авиакомпаний мира.