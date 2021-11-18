Кризис автопрома: в Польше увольняют украинцев и режут рабочую неделю
Источник:Radio Opole
Украинцы, которые работают в автомобилестроительной отрасли на польских заводах, начали жаловаться на сокращения и увольнения. Причиной этого, как объясняют работодатели, кризис, связанный с нехваткой электроники и компонентов.
Так, на территории Опольского воеводства сразу несколько фирм, занимающихся производством деталей к автомобилям, начали увольнять работников.
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С чего начался этот кризис
Как объясняют эксперты, кризис начался с нехватки электроники и компонентов. Затем прибавилась нехватка металлургических деталей и металлов, в частности, магния и алюминия.
Под удар, в первую очередь, попали украинцы, которые были трудоустроены через посреднические агентства. Но и тем, кого не уволили, пришлось сократить рабочую неделю. К примеру, на некоторых заводах и фирмах рабочая неделя длится всего 4 дня.Обратите внимание! Увольнение большой группы рабочих из Украины чувствуют и жители близлежащих городов, арендовавших им квартиры.
Некоторые компании едва держатся на плаву
Кризис ударил по фирме Someo из города Стшельце Опольское, которая занимается изготовлением комплектующих к автомобилям. Если в 2020 году производство пластиковых элементов приборной панели автомобиля составило 60% деятельности, то в этом году – только 15%.
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В настоящее время компания фокусируется на производстве большой бытовой техники, в частности:
- стиральных машин,
- холодильников,
- посудомоечных машин.
Благодаря этому компании удалось не только не сократить, но даже немного увеличить количество наемных работников.