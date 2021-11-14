Критический дефицит учителей в Польше: каких специалистов не хватает больше всего

Кадровый кризис учителей в Польше продолжает усиливаться. По подсчетам Союза польских учителей, с сентября школы ищут около 10 тысяч работников, а больше всего не хватает преподавателей физики, математики, химии и информатики.

Худшая ситуация в столице – варшавские школы нуждаются в около 3 тысячах педагогов. Директора образовательных учреждений обеспокоены, ведь с такими темпами, по их словам, обучать детей в республике скоро будет некому.

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Кадровый кризис учителей в Польше

За 2 месяца учебного года образовательными учреждениями республики объявлено почти 3,4 тысячи новых вакансий. В школах отмечают, что резюме педагоги присылают неохотно.

В прошлом году из профессии ушли около 10 тысяч учителей. Причинами массового увольнения работников образования называют:

низкую зарплату;

сверхурочное рабочее время;

высокую психологическую и психическую нагрузку (в частности, из-за пандемии COVID-19);

эмоциональное выгорание.

К слову, директора школ пытаются решить проблему путем трудоустройства учителей без необходимой квалификации и пенсионеров. В некоторых школах Польши сейчас вообще не проводят уроки физики.