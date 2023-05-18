В Польше снова можно получить выплату от Красного креста: что нужно знать украинцам

Украинские беженцы в Польше снова могут рассчитывать на финансовую помощь Красного креста. Организация продлила прием заявок до 26 мая.

Так, беженцы имеют возможность подать заявки на получение средств от организации. Узнайте подробнее, кто может претендовать на выплаты и как получить пособие.

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Как украинцам получить помощь от Красного креста?

Право на получение средств и подачу заявления имеют граждане Украины, которые:

прибыли в Польшу после 1 октября 2022 года;

находятся в уезде Познань;

не получали финансовую помощь от других гуманитарных организаций, таких как OOH, МСК, Лютеранская Всемирная Федерация, Фонд ADRA (Польша), Польская гуманитарная акция, Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej (PCPM);

проживают в неудовлетворительных условиях;

чей средний доход на семью не превышает 2450 злотых;

имеют одного несовершеннолетнего ребенка или лицо старше 60 лет, которые находятся на их содержании;

в возрасте 60 лет и старше;

у которых есть по крайней мере один человек с инвалидностью.

Для того чтобы подать заявку на финансовую помощь, нужно подготовить документы для всех членов семьи. Кроме того, необходимо:

Скачать мобильное приложение IFRC.

Создать аккаунт и указать членов семьи, имеющих право на получение помощи.

Заполнить анкету в приложении, добавляя сканированные или фотографии необходимых документов.

Если ваша заявка будет утверждена, вы получите уведомление с инструкциями по обналичиванию в отделении MoneyGram.

Также вы можете получить деньги через перевод MoneyGram на счет в ПриватБанке, MonoBank, Сбербанке или А-Банке. Вам будет отправлен код подтверждения для получения денег.

Какие суммы выплат?

Выплаты будут производиться для украинцев, проживающих в городе Познань. В течение 2-х месяцев можно получить 25 000 гривен на каждого человека. Так, суммы финансовой помощи, которые предусмотрены для семей из Украины:

один человек – 1 420 злотых;

семья из 2 человек – 2 640 злотых;

семья из 3 человек – 3 860 злотых;

семья из 4 человек – 5 080 злотых;

семья из 5 и более человек – 6 300 злотых.

Следовательно, один человек может получить общую сумму в размере 25 430 гривен за два месяца, а семья из трех человек – 69 130 гривен.