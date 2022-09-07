В Кракове проведут бесплатные курсы по оказанию первой медицинской помощи: как записаться
7 сентября 2022 , 15:01Читати новину українською
Источник:Kraków
В современных условиях каждому важно знать и уметь оказывать первую помощь. У украинцев за границей, которые остановились в Кракове, есть возможность посетить соответствующие курсы.
Так, в Кракове приглашают жителей и гостей города поучаствовать в бесплатных курсах по оказанию первой медицинской помощи. На сентябрь запланировано четыре занятия. Обучение организовано в рамках городской программы повышения безопасности "Безопасный Краков".
Это интересно Женщины с детьми на рынке труда: как украинцы повлияли на актуальные предложения в ПольшеЦель проекта – ознакомление горожан с основами оказания первой помощи при внезапной остановке сердца и научить быстро реагировать в случае возникновения одной из самых распространенных угроз жизни.
Что охватывает программа курса
- Использование автоматического внешнего дефибриллятора;
- Обморок и потеря сознания (различия и способы реагирования);
- Остановка кровотечений (особенно артериальных);
- Удушье;
- Приступ эпилепсии;
- Травмы конечностей;
- Ожоги;
- Другие распространенные экстренные ситуации;
- Симуляция реальных событий.
Ближайшие дни, когда будут проводить обучение
- Понедельник (12 сентября) – 17:00 – 21:00;
- Вторник (13 сентября) – 15:00 – 19:00;
- Среда (21 сентября) – 15:00 – 19:00;
- Среда (28 сентября) – 17:00 – 21:00.
Место проведения: Публичная воеводская библиотека в Кракове, ул. Rajska 1, кабинет 247 (2 этаж).