В Кракове проведут бесплатные курсы по оказанию первой медицинской помощи: как записаться

В современных условиях каждому важно знать и уметь оказывать первую помощь. У украинцев за границей, которые остановились в Кракове, есть возможность посетить соответствующие курсы.

Так, в Кракове приглашают жителей и гостей города поучаствовать в бесплатных курсах по оказанию первой медицинской помощи. На сентябрь запланировано четыре занятия. Обучение организовано в рамках городской программы повышения безопасности "Безопасный Краков".

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Что охватывает программа курса

Использование автоматического внешнего дефибриллятора;

Обморок и потеря сознания (различия и способы реагирования);

Остановка кровотечений (особенно артериальных);

Удушье;

Приступ эпилепсии;

Травмы конечностей;

Ожоги;

Другие распространенные экстренные ситуации;

Симуляция реальных событий.

Ближайшие дни, когда будут проводить обучение

Понедельник (12 сентября) – 17:00 – 21:00;

Вторник (13 сентября) – 15:00 – 19:00;

Среда (21 сентября) – 15:00 – 19:00;

Среда (28 сентября) – 17:00 – 21:00.

– ознакомление горожан с основами оказания первой помощи при внезапной остановке сердца и научить быстро реагировать в случае возникновения одной из самых распространенных угроз жизни.Количество мест ограничено, ведь учебные группы будут формировать до 20 человек. Продолжительность занятий на польском языке – около 4 часов. Зарегистрироваться можно по ссылке

Место проведения: Публичная воеводская библиотека в Кракове, ул. Rajska 1, кабинет 247 (2 этаж).