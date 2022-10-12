В Кракове организуют разговорный клуб для иностранцев: сколько стоит и кто может присоединиться
12 октября 2022 , 09:41Читати новину українською
Знание местного языка в Польше – одна из основных составляющих успешной адаптации за границей. А совершенствовать владение польским можно, посещая разговорные клубы. Один из таких заработает в Кракове.
Так, разговорный клуб в Кракове организует языковая школа "Міцна Мала". Занятия помогут преодолеть страх и заговорить на польском.
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Кому может быть полезен языковой клуб в Кракове
- приобщиться к занятиям могут те, кто владеет базовыми знаниями польского языка, но хочет совершенствовать свой уровень;
- иностранцам, желающим получить Карту Поляка;
- для тех, кто стремится подтянуть польский, чтобы устроиться в Польше на работу или поступить на учебу;
- украинцам или другим иностранцам, которые хотят легче и быстрее интегрироваться в польскую среду;
- тем, кто хочет развивать свои навыки общения, умение выражать свои мысли на польском языке, но у них нет достаточно времени для полноценного курса.
Тематика встреч в разговорном клубе будет формироваться в зависимости от интересов участников. Занятия могут быть, например, на следующие темы:
- трудоустройство;
- взаимоотношения;
- любимые фильмы или книги;
- роль и значение денег;
- медицина;
- деловые переговоры и т.д.
Условия и детали обучения
- Дата начала: 13 октября в 19:00;
- Встречи будут проходить каждый четверг в 19:00;
- Стоимость: 80 злотых в месяц;
- Количество встреч: 4 встречи в месяц по 60 минут;
- Количество участников в группе: от 6 до 15 человек;
- Адрес: ul. Rynek Główny 34/15.