В Кракове организуют разговорный клуб для иностранцев: сколько стоит и кто может присоединиться

12 октября 2022 , 09:41
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Источник:

телеграмм-канал UAinKrakow: жизнь в городе

Знание местного языка в Польше – одна из основных составляющих успешной адаптации за границей. А совершенствовать владение польским можно, посещая разговорные клубы. Один из таких заработает в Кракове.

Так, разговорный клуб в Кракове организует языковая школа "Міцна Мала". Занятия помогут преодолеть страх и заговорить на польском.

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Кому может быть полезен языковой клуб в Кракове

  • приобщиться к занятиям могут те, кто владеет базовыми знаниями польского языка, но хочет совершенствовать свой уровень;
  • иностранцам, желающим получить Карту Поляка;
  • для тех, кто стремится подтянуть польский, чтобы устроиться в Польше на работу или поступить на учебу;
  • украинцам или другим иностранцам, которые хотят легче и быстрее интегрироваться в польскую среду;
  • тем, кто хочет развивать свои навыки общения, умение выражать свои мысли на польском языке, но у них нет достаточно времени для полноценного курса.

Тематика встреч в разговорном клубе будет формироваться в зависимости от интересов участников. Занятия могут быть, например, на следующие темы:

  • трудоустройство;
  • взаимоотношения;
  • любимые фильмы или книги;
  • роль и значение денег;
  • медицина;
  • деловые переговоры и т.д.

Условия и детали обучения

  • Дата начала: 13 октября в 19:00;
  • Встречи будут проходить каждый четверг в 19:00;
  • Стоимость: 80 злотых в месяц;
  • Количество встреч: 4 встречи в месяц по 60 минут;
  • Количество участников в группе: от 6 до 15 человек;
  • Адрес: ul. Rynek Główny 34/15.
К слову! Записаться на обучение можно по ссылке.
Автор: Назарій Сорока