В Кракове и Гданьске заработали центры выдачи паспортов для украинцев

Государственная миграционная служба Украины начинает работу государственного предприятия "Документ" еще в двух городах Польши. С 28 сентября центры обслуживания граждан "Паспортный сервис" открыты в Кракове и Гданьске. Раньше такой был открыт и в Варшаве.

В Кракове и Гданьске открылся центр выдачи украинских паспортов

Как и в начале работы представительства ГТС Украины в Варшаве, подача заявлений-анкет на оформление паспортных документов в новых городах осуществляется с помощью программно-технических мобильных комплексов – специально обустроенных микроавтобусов белого цвета с символикой ГП "Документ".

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в городе Кракове по адресу Plac Jana Nowaka-Jeziorańskiego 31-154. График работы: понедельник – суббота с 10 до 19 часов. (Доступная онлайн и живая очередь).

по адресу Plac Jana Nowaka-Jeziorańskiego 31-154. График работы: понедельник – суббота с 10 до 19 часов. (Доступная онлайн и живая очередь). в городе Гданьск по адресу Chelm. Shopping center Cienista 30, 80-046. График работы: понедельник – суббота с 10 до 19 часов. (Доступная онлайн и живая очередь).

по адресу Chelm. Shopping center Cienista 30, 80-046. График работы: понедельник – суббота с 10 до 19 часов. (Доступная онлайн и живая очередь). в Варшаве центр работает по адресу Al. Jerozolimskie 179, 02-222 Warszawa Centrum handlowo-rozrywkowe Blue City (2-й этаж).

Среди услуг, доступных для граждан – одновременное оформление загранпаспорта и ID-карты; оформление загранпаспорта и оформление ID-карты.

Живая очередь и электронная запись: что нужно знать

Центр обслуживания украинцев сначала был открыт в Варшаве. Так, проанализировав первые результаты его работы, дополнительно приняли меры по увеличению пропускной возможности живой очереди в этом центре. Предварительная регистрация гарантирует получение услуг заранее.

Если по каким-либо причинам зарегистрироваться онлайн не удалось – следует прийти в Паспортный сервис утром и получить талон на обслуживание в течение рабочего дня в очереди.

Также призывают не пользоваться услугами посредников, ведь запись в электронную очередь является бесплатной.