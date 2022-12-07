В Тунисе отменили коронавирусные ограничения для въезда в страну
7 декабря 2022, 09:27Читати новину українською
Источник:Discover Tunisia
В еще одну страну туристы могут попасть без дополнительных требований, действовавших в связи с пандемией Covid-19. На этот раз речь идет об африканском Тунисе.
Хотя и власти Туниса отменили основные коронавирусные ограничения для прибывших туристов, некоторые ковидные правила продолжают действовать в стране. Такое решение приняло тунисский Минздрав, а причиной стало резкое снижение новых случаев заражения COVID-19.
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Какие коронавирусные ограничения перестали действовать в Тунисе
- От иностранных туристов по прибытии в Тунис больше не потребуют сертификат вакцинации от COVID-19.
- Свободно въезжать в страну могут как полностью вакцинированные, так и частично вакцинированные или совсем невакцинированные путешественники – в Тунисе больше нет требований к тестированию.
- Пассажирам больше не нужно заполнять онлайн-форму декларации о состоянии здоровья перед вылетом в Тунис.
- Упразднено и прохождение карантина в отеле для невакцинированных туристов.
Ковидные правила, продолжающие действовать в Тунисе
- По прибытии в международный аэропорт или другие порты въезда у пассажиров могут проверить температуру.
- Ношение маски обязательно в транспорте и на вокзалах.
К слову, гражданам Украины для поездки в Тунис виза не требуется.